Mannheim – Nach Todesfahrt: Gedenkort auf Paradeplatz und Spendenkonto

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach der Todesfahrt in der Fußgängerzone hat die Mannheimer Bürgerstiftung ein Spendenkonto eingerichtet. Wer Opfer der Todesfahrt unterstützen will, kann das tun mit einer Spende auf das Konto DE76 6705 0505 0040 5127 21 bei der Sparkasse Rhein Neckar Nord, BIC MANSDE66XXX.

Aus den Spendenmitteln soll auch die Arbeit der Notfallseelsorge in Mannheim unterstützt werden.

Hinweis zu Spendenbescheinigungen:

Für Beträge bis 300 Euro genügt der Kontoauszug als Nachweis für das Finanzamt. Bei Spenden über 300 Euro wird eine Spendenbescheinigung erstellt und zugeschickt, wenn im Verwendungszweck der Überweisung Name und Anschrift des Spendenden angegeben sind.

Gedenkort auf Paradeplatz

Anfang kommender Woche richtet die Stadt Mannheim auf dem Paradeplatz einen zentralen Ort ein, an dem trauernde Menschen der Opfer gedenken können. An den Sitzbänken Richtung O 1 wird für die nächsten Wochen ein Schild aufgestellt, das an die schreckliche Tat erinnert:

„Am Montag, 3. März, sind in der Mannheimer Innenstadt zwei Menschen von einem Autofahrer getötet und mehrere zum Teil schwer verletzt worden. Die Stadt Mannheim möchte allen Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, an dieser Stelle Blumen und Kerzen als Zeichen der Trauer und Anteilnahme niederzulegen. Aus Gründen des ehrenden Andenkens an die Opfer bitten wir, von politischen Bekundungen abzusehen. Mannheim hält zusammen!”

Blumen und Kerzen, die bisher an verschiedenen Stellen des Paradeplatzes und an einem Baum in direkter Nähe der Straßenbahngleise liegen, werden dann zu diesem unmittelbar benachbarten zentralen Ort gebracht.

Quelle Stadt Mannheim / Foto MRN-News