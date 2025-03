Landau – Silz: Brand in Dachgeschoßwohnung

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 15.03.2025 gegen 15.54 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein Brand in einem Wohnhaus in der Überführungsstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr Hockenheim war das Gebäude bereits stark verraucht. Der Hauseigentümer hatte den Brand bemerkt und die Bewohner eigenständig in Sicherheit bringen können. Da der Rauch sich bereits in die ... Mehr lesen »