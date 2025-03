Edenkoben – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Edenkoben/Metropolregion Rhein-Neckar – Der 42-jährige Halter parkte seinen hochwertigen PKW am 15.03.2025 gegen 15:00 Uhr in der ‘Weinstraße’ in Edenkoben ordnungsgemäß am Straßenrand. Als er am Folgetag (16.03.2025) gegen 07:00 Uhr zum PKW zurückkam, stellte er fest, dass sein PKW mehrere Lackbeschädigungen und einen abgerissenen Seitenspiegel aufwies. Vermutlich wurde das geparkte Fahrzeug von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vom Vorbeifahren gestreift. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30000EUR.

Zeugen die Hinweise zum dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben, Tel.: 06323/955-0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: