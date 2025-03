Edenkoben – Infoabend bei der Polizei Edenkoben

Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In Zeitraum 14.03.2025, 22:30 Uhr, bis 15.03.2025, 10:00 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter gleich an sieben Autos, welche auf einem öffentlichen Parkplatz am Nordbahnhof in Grünstadt geparkt waren, die Tankdeckel auf. Die Tankdeckel wurden im Anschluss abgerissen und entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu keinem Diebstahl von Kraftstoff aus ... Mehr lesen »