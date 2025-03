Neustadt/Weinstraße – Trickdiebstahl

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 14.03.2025 zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr kam es in der Wittelsbacherstraße zu einem Trickdiebstahl. Zwei unbekannte Männer verschafften sich unter dem Vorwand “Teppichreiniger” zu sein, Zutritt in die Wohnung eines 87-Jährigen. Während einer der Täter den Mann ablenkte, durchsuchte der andere die Wohnung des Seniors. Hierbei erbeutete er Bargeld im vierstelligen Bereich. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten aus der Wohnung.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: ca. 40 bzw. 25 Jahre alt, schlank, zwischen 160 und 170cm groß, sehr kurzes dunkles Haar, Drei-Tage-Bart, beide trugen Trainingsanzüge.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße