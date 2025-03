Mannheim – Verdächtige Person am Marktplatz kontrolliert

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Gegen 17:45 Uhr wurde am Freitagnachmittag ein Mann dabei beobachtet, wie er am Marktplatz offen im Hosenbund erkennbar eine Waffe mit sich führte. Die sofort hinzugerufenen Streifenwagenbesatzungen konnten den Mann, dank der guten Zeugenaussagen, im Bereich S1 /S2 feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Da der Mann nicht sofort auf die Anordnungen der Beamten reagierte, zogen diese ebenfalls ihre Dienstwaffen und drohten den Schusswaffengebrauch an. Letztendlich folgte der 48-jährige Mann den Anweisungen der Polizeibeamten und konnte festgenommen werden. Bei der Überprüfung der Hintergründe stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe nicht um eine scharfe Schusswaffe handelte, sondern nur um eine Luftdruckwaffe. Eine Erlaubnis, diese zu führen, hatte der Beschuldigte aber nicht. Er war zudem stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille.

