Haßloch – Jahreshauptversammlung des Kaninchenzuchtvereines P20 Haßloch

Haßloch / Landreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Am Dienstag fand die Jahreshauptversammlung des Kaninchenzucht¬vereines P20 Haßloch in der Zuchtanlage im Füllerweg statt. Hauptpunkt des Abends war die Neuwahl des Vorstandes.

Zum 1. Vorsitzenden und Zuchtwart wurde Bernd Graf gewählt, zum 2. Vorsitzenden und Tätowiermeister Victor Bobrowitsch. Kassierer wurde Andreas Groß, das Amt des Schriftführers und Jugendleiters übernimmt wieder Klaus Volkmer. Zuchtbuch¬führer bleibt weiterhin Sven Hauck. Die Rechnungsprüfer sind Mandy Albert und Birgit Groß, der Unterkassierer Wirtschaftsbetrieb ist Bernd Fecht.

In 2024 fand wieder eine rege Vereinstätigkeit statt, hier sind sowohl die eigene Ver-einsjungtierschau als auch die Kreisschau des Kreisverbandes Mittelhaardt zu nennen. Ein Teil unserer Züchter war mit ihren Tieren bei der Landesjungtierschau in Lachen-Speyerdorf und konnte sie dort erfolgreich präsentieren. Ebenso stand die Lokal-Alttierschau unseres Vereins mit vielen Tieren auf dem Programm.

Der Höhepunkt des Züchterjahres war die Landesschau in den Messehallen Pirmasens mit diversen Prämierungen unserer Kaninchen.

Unsere Züchter waren auf vielen weiteren regionalen als auch überregionalen Schauen vertreten, wo diverse Preise mit nach Hause genommen werden konnten.

Landesmeister wurden Christian von Kielpinski mit seinen Sallander-Kaninchen sowie Andreas Groß mit Deutsche Großsilber havanna; Kreismeister wurden Klaus Volkmer mit Thüringer, Werner Hoos mit Kleinsilber blau sowie Andreas Groß mit Kleinsilber hell. Jugendkreismeister wurden die Zuchtgemeinschaft Birgel mit Sachsengold sowie Amy Müller mit Lohkaninchen schwarz.

Insgesamt war das vergangene Jahr ein erfolgreiches Züchterjahr für unseren Verein.

Zur Erhaltung unserer Zuchtanlage wurden diverse Arbeitsdienste durchgeführt, bei denen die Außenanlage hergerichtet, im Innenbereich des Vereinsheims der Gastraum frisch gestrichen sowie eine neue Decke angebracht wurden.

Die Halle kann selbstverständlich für private Feiern gemietet werden. Ab dem Frühjahr kann auch unsere frisch renovierte Gartenküche dazu gemietet werden.

Ansprechpartner für Vermietungen ist Bernd Fecht. Telefon 0171-7982009.

In der nun wiederbeginnenden Zuchtsaison sind wir wieder bei einigen regionalen und überregionalen Schauen vertreten. Ein Grillfest sowie ein Kochkurs mit Spezialitäten, unter anderem vom Kaninchen, stehen auf dem Programm. Am 9. Juni ist unser Verein mit einer Pfingstausstellung zu Gast im Landauer Zoo, am 05.Juli findet ein Sommerfest der Kleintierzucht und am 2. und 3. August die Jungtierschau in unserer Zuchtanlage im Füllerweg statt. Am 1. und 2. November folgt die Kreisschau zusammen mit der Vereinsschau in Haßloch. Zu den Ausstellungen sind selbstverständlich auch und ganz besonders Nichtmitglieder, Eltern mit ihren Kindern sowie Interessierte herzlich willkommen. Die Mitglieder beantworten gerne alle Fragen und geben einen Einblick in das verantwortungsvolle Hobby der Kaninchenzucht. Für Speis und Trank ist wie immer gesorgt.

Bild:Stehend von links: Andreas Groß, Bernd Graf, Victor Bobrowitsch

Sitzend von links: Sven Hauck, Klaus Volkmer

Quelle: Kaninchenzuchtverein P20 Hassloch (Groß)