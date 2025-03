Edenkoben – Beschädigung eines geparkten Fahrzeuges

Edenkoben/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum 13.03.2025 15:30 Uhr bis zum Freitagvormittag (14.03.2025 09:10 Uhr) hatte der 47-jährige Fahrzeughalter seinen Sprinter in der ‘Goethestraße’ in Edenkoben am Fahrbahnrand abgestellt. Nun stellte der Halter fest, dass bei dem Fahrzeug der Frontscheibenwischer hochgeklappt und verbogen wurde.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 30 EUR.

Zeugen, welche diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323-9550 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Landau