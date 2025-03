Speyer – Unfall auf Kreuzung – Zeugen gesucht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmorgen, kurz vor 10 Uhr, stießen zwei PKW im Kreuzungsbereich der Wormser Landstraße / Bahnhofstraße / Friedrich-Ebert-Straße – am sogenannten “rauschenden Wasser” – zusammen. Ein 75-jähriger PKW-Fahrer bog von der Bahnhofstraße nach links in die Friedrich-Ebert-Straße ein und kollidierte mit einem aus der Wormser Landstraße in Richtung Bahnhofstraße entgegenkommenden PKW einer 35-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste auch die Fahrbahn fachmännisch gereinigt werden. Bis zum Abschleppen der Fahrzeuge und Reinigen der Fahrbahn musste diese von der Polizei gesperrt werden, sodass es Fahrzeugen für diesen Zeitraum nicht mehr möglich war von der Kreuzung in die Friedrich-Ebert-Straße abzubiegen. Nach aktuellem Stand wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei telefonisch unter 06232/137-0 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Speyer