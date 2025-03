Sandhausen – SV Sandhausen erwartet den FC Energie Cottbus

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar.Zum Abschluss der Englischen Woche erwartet der SV Sandhausen am

Sonntag, den 16. März (13:30 Uhr) den FC Energie Cottbus im GP Stadion am Hardtwald. SVS-Cheftrainer Kenan Kocak spricht in der Medienrunde über die Stimmung im Team, das Personal und den kommenden Gegner.

Kenan Kocak über …

… die Analyse zur Niederlage in Mannheim: Wir müssen endlich aufhören, Geschenke zu verteilen. Die Mannschaft hat sich danach aber nicht gehen lassen und weiter auf das 3:3 gespielt. Wir haben eine Reaktion gezeigt.

… die Situation um Dominic Baumann: Ich habe kurz mit Baum darüber gesprochen, er hat mir versichert, dass das so nicht passiert ist. Es ist ein Teil des Sports, dass nach einem Spiel die Emotionen etwas hochkochen. Die Sache ist für uns abgehakt.

… die Stimmung innerhalb der Mannschaft: Die Mannschaft war natürlich sehr verärgert über sich selbst. Wir waren nicht unterlegen, haben Geschenke verteilt. Das sehen die Jungs als Herausforderung und freuen sich deshalb auf die anstehenden Aufgaben.

… das Personal: Patrick Greil ist wieder gesund, hier müssen wir aber abwarten. Auch David Otto ist weiter fraglich, wir müssen abwarten, inwieweit das Knie eine Reaktion zeigt. Jeremias Lorch kommt nach seiner Sperre zurück. Ausfallen werden Alexander Fuchs und Lucas Ehrlich (beide muskuläre Probleme). Hinzu kommen die Langzeitverletzten Richard Meier (Innenbandverletzung im Knie) und Timo Königsmann (Reha nach Kreuzbandriss).

… den kommenden Gegner: Die 3. Liga ist sehr ausgeglichen, es kann jeder jeden schlagen. Deshalb ist es für uns nicht relevant, gegen wen wir spielen.

Relevant ist, dass wir unsere Fehler abstellen und uns für den Aufwand belohnen, den wir betreiben. Der FC Energie Cottbus spielt als Aufsteiger eine sehr gute Runde, sie haben enorme Qualitäten in der Offensive, stehen aber auch in der Defensive sehr stabil. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, haben aber ein Heimspiel und spielen deshalb voll auf Sieg.

… mögliche Wechsel in der Startelf: Wir werden schon schauen, dass wir Frische in die Mannschaft bringen. Es wird mit Sicherheit Änderungen geben.

Jetzt Tickets sichern!

Die Tickets für die Partie am Sonntag sind im Online-Ticketshop sowie im Fanshop in der Jahnstraße erhältlich. Der Online-Ticketshop und der Online-Fanshop sind wie gewohnt rund um die Uhr nutzbar.

Quelle SVS

