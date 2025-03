Ludwigshafen – Hallenbad Süd: Badebetrieb beginnt am 23. März später

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Aufgrund der zweiten Veranstaltung der Reihe “Sporteln in der Familie” beginnt der normale Badebetrieb im Hallenbad Süd am Sonntag, 23. März 2025, erst ab 14 Uhr. Das Hallenbad Oggersheim steht Badegästen an diesem Tag von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung. Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren sind eingeladen, mit ihren Eltern oder Großeltern zwischen 10 und 13 Uhr bei den Aktionen von “Sporteln in der Familie” im Hallenbad Süd mitzumachen.

Quelle Stadt Ludwigshafen

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken