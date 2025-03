Ladenburg – Wutausbruch eines Mannes endet im Polizeigewahrsam

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Abend des Donnerstags soll ein Mann auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Wallstadter Straße ein 2-jähriges Kind beim Einparken nur knapp verfehlt haben. Durch eine alarmierte Polizeistreife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später auf einem anderen Parkplatz in der Straße “Am Bahnhof” festgestellt werden. Erste Ermittlungen führten zu einem 33-jährigen Mann, der das Auto gefahren sein soll, als er das Kind nur knapp verfehlte. Als die Beamten den Mann zur Rede stellten, wurde dieser zunehmend aggressiver, beleidigte die Polizisten und schrie immer wieder umher. Außerdem hielt er eine Glasflasche mit Alkohol in seiner Hand und gestikulierte mit dieser in Richtung der Beamten. Die Polizeistreife nahm Alkoholgeruch bei dem Mann wahr, der sich nicht beruhigen ließ und letztlich auf ein dort geparktes Auto einschlug. Der entstandene Sachschaden wird derzeit ermittelt. Um auszuschließen, dass der 33-Jährige in seinem aufbrausenden Zustand weitere Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begeht, wurde er von den Beamten zum Polizeirevier Ladenburg gebracht, wo er den Abend in einer Gewahrsamszelle verbrachte. Es bestätigte sich der Verdacht, dass der Mann betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim