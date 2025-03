Ketsch – Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht – 2 Leichtverletzte

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei leicht verletzte Personen und fast 20.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend in Ketsch. Ein 57-jähriger Mann fuhr gegen 20.30 Uhr mit einem Fiat auf der Hardtwaldstraße in Richtung Parkstraße. An der Kreuzung mit der Gutenbergstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 24-jährigen BMW-Fahrers und stieß im Kreuzungsbereich mit ihm zusammen. Dabei erlitten beide Autofahrer leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es war Sachsachen von fast 20.000 Euro entstanden. Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim