Heppenheim – Plaudercafé für Senioren am 20. März 2025

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolrgion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 20.03.2025, von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, findet das nächste Plaudercafé statt. Im Fokus stehen technische Hilfen zur altersgerechten Lebensgestaltung, darunter Computerhilfen, Treppenlifte und Notrufsysteme. Einen Überblick über Möglichkeiten sich im Alter technisch und organisatorisch unterstützen zu lassen, stellt in einer kurzen Präsentation Nikolaus Teves beim Plaudercafé vor. Er erläutert dabei auch, was bei der Anschaffung eines Treppenlifts beachtet werden sollte, welche finanziellen Hilfen zur Verfügung stehen, wie man die richtigen Instrumente auswählen kann und wo es Hilfe und Unterstützung gibt. Das Plaudercafé der Stadt Heppenheim ist ein Treffpunkt für „ältere Menschen“ zum Kaffee trinken und plaudern. Es findet im Mehrzweckraum K2, in der Karlstraße 2 in der Kita Karlchen statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Seniorenberatung der Caritas und das städtische Team Begegnung freut sich auf Ihren Besuch.

Quelle: Stadt Heppenheim