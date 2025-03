Hemsbach – 30 Jahre Dietmar-Hopp-Stiftung und 10 Jahre „alla hopp!“ Anlagen – Am 27. Juli heißt es „hopp! bewegt“ Hemsbach

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Titel „hopp! bewegt“ laden zahlreiche Kommunen in der Metropolregion Rhein-Neckar zwischen Mai und September 2025 zu Bewegungs- und Begegnungsfesten auf ihren „alla hopp!“-Anlagen ein. Anlass ist das 30-jährige Bestehen der Dietmar-Hopp-Stiftung, die seit 1995 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte in den Bereichen Medizin, Bildung, Soziales und Jugendsport unterstützt. Vor fast zehn Jahren hat sie insgesamt 19 „alla hopp!“-Anlagen errichtet und den Kommunen geschenkt. „hopp! bewegt“ anlässlich dieser beiden Jubiläen auch Hemsbach, und zwar am Sonntag, den 27. Juli 2025, von 13 bis 18 Uhr. Inzwischen wurden verschiedene Vereine, Gruppen und Initiativen angeschrieben, sich an dem Fest zu beteiligen und ihre Angebote vorzustellen oder zu Mitmachaktionen einzuladen. Am Abend ab 18.30 Uhr wird es dann ein Konzert und eine große Party am Pavillon auf der „alla hopp!“-Anlage mit der Freddy Wonder Combo geben. „Unsere Stadt hat viel zu bieten in Sachen Bewegung und Begegnung. Ich freue mich darauf, dass viele Teilnehmer die Möglichkeit nutzen, miteinander und mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und ihre vielfältigen Angebote vorstellen“, sagt Bürgermeister Jürgen Kirchner. „Die Jubiläen der Dietmar-Hopp-Stiftung und unseres alla hopp!-Geländes bieten dafür einen sehr schönen Rahmen.“



Auch Stiftung vor Ort

Auch Vertreterinnen und Vertreter der Dietmar-Hopp-Stiftung sind auf den Veranstaltungen präsent und stehen für Fragen rund um die Stiftung zur Verfügung. Außerdem präsentiert sich auf allen Festen der Verein Anpfiff ins Leben, der 2001 unter anderem von Dietmar Hopp ins Leben gerufen wurde und seitdem von seiner Stiftung gefördert wird. Der Verein ist bekannt für seine so genannte 360°-Förderung von Kindern und Jugendlichen in Sportvereinen und bietet Vereinsberatungen an. Anpfiff ins Leben ist davon überzeugt, dass Sportvereine mehr sind als Orte des Sports – sie sind ganzheitliche Bildungsorte für Kinder und Jugendliche, bringen Menschen zusammen, fördern den Nachwuchs und schaffen Perspektiven. Am interaktiven Stand stehen Experten von Anpfiff ins Leben für persönliche Gespräche zur Verfügung und informieren über ihre Arbeit und Beratungsangebote, bei denen echte Entwicklungschancen für Sportvereine im Fokus stehen. Mit einem „VereinsChecker“ haben Sportvereine im Rahmen von hopp! bewegt die Möglichkeit, mit nur wenigen Klicks herauszufinden, welches Projekt der Anpfiff ins Leben Vereinsberatung zu ihnen passen könnte. Per Knopfdruck können sie ihr Interesse an den kostenfreien Projekten zeigen und sich die Chance auf eine gezielte Unterstützung sichern.

Info: „hopp! bewegt“ am Sonntag, 27. Juli 2025, 13.00 bis 18.00 Uhr, „alla hopp!“-Gelände Hemsbach, ab 18.30 Uhr Konzert und Party mit der Freddy Wonder Combo

Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach