Heidelberg – Stadtwerke-Arbeiten ab 17. März am Willy-Brandt-Platz und in der Lessingstraße mit Umleitungen

Heidelberg / Metropoplregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Heidelberg verlegen ab Montag, 17. März 2025, am Willy-Brandt-Platz und in der Lessingstraße neue Leitungen für Strom und Wasser. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 6. Juni 2025.

Für die Bauarbeiten sperrt die Stadt Abschnitte des Gehwegs, der Fahrbahn und des Radwegs.

• An der Kreuzung Lessingstraße/Kurfürstenanlage führt eine Fahrradumleitung um das Gebäude Belfortstraße 2, da der getrennte Rad- und Fußweg entlang der Lessingstraße in Richtung Belfortstraße nur noch als Gehweg genutzt werden kann.

• Radfahrende Richtung und von der Montpellierbrücke können aber weiterhin auf dem markierten Radweg auf der Fahrbahn der Lessingstraße weiter geradeaus Richtung Bahnhof fahren.

• Zudem sind einige Fahrradstellplätze entlang der Kurve am Willy-Brandt-Platz gesperrt.

• Um Fußgängerinnen und Fußgänger sicher über die Baustelle zu führen, stellt die Baufirma eine Fußgängerbrücke im Gehwegbereich nahe dem Bahnhofsgebäude auf.

Eine Übersicht aller größeren städtischen Bauprojekte steht im Internet unter www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg