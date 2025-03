Heidelberg – Neue Intendanz für das Theater und Orchester: Bernadette Sonnenbichler unterschreibt Vertrag

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es ist amtlich: Bernadette Sonnenbichler wird die neue Intendantin des Heidelberger Theater und Orchesters. Den Vertrag haben die designierte Leiterin des Hauses und Oberbürgermeister Eckart Würzner am Donnerstag, 13. März 2025, unterzeichnet. Bernadette Sonnenbichler, derzeit Oberspielleiterin und Teil der künstlerischen Leitung am Düsseldorfer Schauspielhaus, wird ab der Spielzeit 2026/27 die Leitung des Heidelberger Theaters übernehmen. Die 42-Jährige tritt die Nachfolge von Holger Schultze an, der das Theater seit 2011 leitet. Sie ist die erste Frau an der Spitze des Heidelberger Theater und Orchesters.

Oberbürgermeister Eckart Würzner betonte bei der Vertragsunterzeichnung im Heidelberger Rathaus, dass mit Bernadette Sonnenbichler eine hochqualifizierte Theaterregisseurin die Leitung des Theaters übernehme: „Bernadette Sonnenbichler bringt die nötige Kombination aus künstlerischer Finesse und Führungsqualitäten mit, die wir in Heidelberg brauchen, um unser vielseitiges Theater und Orchester zukunftssicher aufzustellen.“ Kulturbürgermeisterin Martina Pfister ergänzte: „Die Theaterwelt ist in einem großen Wandel begriffen. Mit Bernadette Sonnenbichler wissen wir eine Intendantin an unserer Seite, die sich mit diesem Wandel seit längerem intensiv beschäftigt und unser Theater und Orchester weiterhin sicher in die Zukunft führen kann.“

64 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich für die Position der Intendanz im Theater und Orchester der Stadt Heidelberg beworben. Aus diesem starken Bewerberfeld ging Sonnenbichler am 27. November 2024 als Favoritin der vorberatenden gemeinderätlichen Gremien hervor. Am 12. Dezember 2024 gab der Gemeinderat endgültig grünes Licht für die derzeitige Oberspielleiterin des Düsseldorfer Schauspielhauses.

Heidelbergs neue Intendantin steht zu Beginn ihrer Amtszeit nicht nur vor künstlerischen Aufgaben. Auch organisatorisch und strategisch wird ihre Expertise gefragt sein, um das Haus auch in der angespannten Haushaltslage weiter voranzubringen. Bernadette Sonnenbichler, die bereits zwei Stücke am Theater Heidelberg inszeniert hat, darunter „Der Steppenwolf“ nach Hermann Hesse und „Die Reise des Giuseppe Mastorna“ nach Federico Fellini, wird sich intensiv mit der Weiterentwicklung des Theaters auseinandersetzen. Ihre Ausbildung zur systemischen Organisationsentwicklerin mit Schwerpunkt Team- und Unternehmensentwicklung, welche sie ebenfalls in Heidelberg absolvierte, ergänzt dabei ihre jahrelange Erfahrung als Regisseurin.

Bernadette Sonnenbichler

Bernadette Sonnenbichler ist derzeit Oberspielleiterin und Mitglied der künstlerischen Leitung am Düsseldorfer Schauspielhaus. Sie wurde 1982 in München geboren und studierte Regie am Max Reinhardt Seminar in Wien. Nach ihrer Ausbildung assistierte Sonnenbichler am Schauspielhaus Graz, wo erste eigene Inszenierungen entstanden. Seit 2008 arbeitet sie als freie Regisseurin unter anderem am Berliner Ensemble, Schauspiel Stuttgart, Schauspiel Frankfurt, Staatstheater Nürnberg, Theater Aachen, Schauspielhaus Wien, Schauspielhaus Graz und Residenztheater München. Auch am Theater und Orchester Heidelberg hat Bernadette Sonnenbichler bereits zwei Stücke inszeniert: „Der Steppenwolf“ nach Hermann Hesse 2017 und in diesem Jahr „Die Reise des Giuseppe Mastorna“ nach einem Drehbuch von Federico Fellini. Seit der Spielzeit 2016/17 inszeniert Sonnenbichler regelmäßig als Hausregisseurin am Düsseldorfer Schauspielhaus. 2024 war die neue Heidelberger Intendantin Mitglied der Jury des Heidelberger Stückemarkts. Ihre Hörspiele für den BR, SWR, HR und NDR wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Hörspiel des Monats und mit dem Deutschen Hörbuchpreis.