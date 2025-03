Heidelberg – Große Spende für Stiftung COURAGE: Schaustellerverein Region Heidelberg und Heidelberg Marketing sammelten auf Weihnachtsmarkt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Schaustellerverein Region Heidelberg hat erneut sein soziales Engagement unter Beweis gestellt und eine beeindruckende Summe von 6.000 Euro an die Stiftung COURAGE gespendet. Seit vielen Jahren sammeln die Heidelberger Schausteller, unterstützt von Heidelberg Marketing, auf dem Weihnachtsmarkt Spenden für chronisch kranke Kinder und Jugendliche in der Kinderklinik Heidelberg. Die gesammelten Gelder in Höhe von 5.100 Euro, aufgestockt durch den Schaustellerverein und durch Heidelberg Marketing auf 6.000 Euro, fließen direkt in wichtige Projekte, wie zum Beispiel die Musiktherapie oder die Ferienkur für nieren- und leberkranke Patienten. Diese Initiativen tragen maßgeblich dazu bei, eine bessere Lebensqualität und wertvolle Erholungsmöglichkeiten zu bieten. Petra Köllner-Kleinemeier, Vorstandsvorsitzende der Stiftung COURAGE, würdigt das Engagement: „Die Schausteller und Besucher des Weihnachtsmarktes zeigen jedes Jahr aufs Neue ihre Solidarität. Ihre Spenden sind ein wichtiger Beitrag, um unsere Förderprojekte zu realisieren und den jungen Patienten Hoffnung und Freude zu schenken. Wir bedanken uns bei allen, die mit ihrer Spende dazu beigetragen haben.“ Der Schaustellerverein Region Heidelberg und Heidelberg Marketing zeigen mit dieser Spendenaktion einmal mehr, dass soziales Engagement und Tradition Hand in Hand gehen. „Was kann es Schöneres geben, als ein Kind lächeln zu sehen. Grund genug, um die Tradition unserer Eltern fortzusetzen und die Kinderklinik zu fördern. So können wir als Schausteller der Gesellschaft etwas zurückgeben“, erklärt Horst Kräher, Vorsitzender des Schaustellervereins Region Heidelberg. Die Unterstützung für die Stiftung COURAGE bleibt eine Herzensangelegenheit – auch in den kommenden Jahren.

Quelle: Heidelberg Marketing GmbH