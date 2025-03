Heidelberg – Erneuerung von acht Fernwärme-Kompensatoren in der Eppelheimer Straße – Durchfahrt in beide Fahrtrichtungen während der Bauarbeiten durchgängig möglich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Heidelberg Netze investieren in die Zukunft der Fernwärmeversorgung. Ab April 2025 beginnt ein umfangreiches Vorprojekt zu einer städtischen Großmaßnahme in der Eppelheimer Straße, bei der acht Fernwärme-Kompensatoren erneuert und zwei provisorische Umgehungsstraßen gebaut werden. Über die Umgehungsstraßen wird sichergestellt, dass der Verkehr während der Bauarbeiten durchgängig in beide Richtungen fließen kann. Die Arbeiten werden voraussichtlich vier Monate dauern. In der Eppelheimer Straße verläuft die Haupt-Fernwärmetrasse für Heidelberg. Die Erneuerung der acht Kompensatoren ist notwendig, da das Ende ihrer prognostizierten Einsatzdauer naht. Die Wärmeversorgung in Heidelberg bleibt die gesamte Zeit über gesichert. Anrainer und Gewerbebetriebe in der Eppelheimer Straße werden über mobile Anlagen versorgt. Der Tausch der Kompensatoren erfolgt im Sommer, weil dann keine Heizperiode ist. Auch Schulferien und andere Baumaßnahmen wurden in der Planung berücksichtigt.

Verkehrsfluss gewährleistet dank Umgehungen

Um den Verkehr während der Bauarbeiten aufrechtzuerhalten, werden ab Juni zwei provisorische Umgehungsstraßen zur Verfügung stehen. Darüber sind die Gewerbebetriebe und Grundstücke in der Eppelheimer Straße durchgängig erreichbar. Eine Umgehung führt über das Gelände des ehemaligen Autohauses Geisser. Eine weitere Umfahrung wird auf Höhe

des Tankturms den Verkehr in nördlicher Richtung um die Eppelheimer Straße herumleiten, sodass auch die in diesem Bereich ansässigen Betriebe und Grundstücke erreichbar sind.

Großprojekt der Stadt Heidelberg

Die Erneuerung der Fernwärme-Kompensatoren ist ein Vorprojekt zur Erneuerung der Eppelheimer Straße zwischen dem Bauhaus und dem Luxor-Kino. Konkret in der Planung ist ein erster Bauabschnitt zwischen dem Bauhaus und „Zoo Kölle“. Ab Januar 2026 wird dort unter anderem der Höhenunterschied beim Bauhaus begradigt. Die Stadtwerke Heidelberg werden in diesem Zuge die Wasser-, Gas- und Stromleitungen im westlichen Bereich der Eppelheimer Straße erneuern und die Beleuchtung modernisieren. Auch während dieser Baumaßnahme wird der Verkehr durchgängig möglich sein.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg