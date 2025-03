Frankenthal – Verdächtige Person

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am 12.03.25, gegen 11.45 Uhr, wurde durch eine Lehrkraft der Carl-Bosch-Schule gemeldet, dass vereinzelten Schülern der ersten und zweiten Klasse ein Mann aufgefallen wäre, welcher im Bereich der Carostraße/Ecke Wildstraße am Schulhof stehen würde. Als eine Lehrkraft nachschauen wollte, war der Mann bereits nicht mehr vor Ort. Eine Interaktion zwischen dem Mann und den Schülern fand nicht statt. Zur Personenbeschreibung war lediglich bekannt, dass er dunkelhäutig gewesen sein soll. Eine unmittelbar durchgeführte Absuche im Umfeld erbrachte zunächst keine weiteren Erkenntnisse. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte durch Befragung der Nachbarschaft durch einen Zeugen am 13.03.2025 ein Pkw-Kennzeichen mitgeteilt werden, welches möglichweise im Sachzusammenhang stehen könnte. Bei der Überprüfung des Kennzeichens und des Halters konnte schlussendlich festgestellt werden, dass es sich hierbei um einen selbstständigen Handwerker handelt, welcher im dortigen Bereich an der Haustür für seine Arbeiten warb. Es ergaben sich keinerlei Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten. Auch wenn manche verdächtigen Meldungen im Nachhinein sich als unbegründet herausstellen, sind wir dankbar für jeden Hinweis und nehmen solche Meldungen immer sehr ernst. Melden Sie deshalb bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über den kostenlosen Polizeinotruf 110. Nur so können wir auch Ermittlungen aufnehmen. Denn wir kümmern uns und gehen jedem Hinweis nach. Wenn Sie wichtige Informationen nur auf sozialen Netzwerken teilen, erfahren wir unter Umständen überhaupt nichts oder erst verspätet davon. Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

– Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

– Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in

Ihrer Nachbarschaft vor.

– Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale

Netzwerke.

– Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110

erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

– Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

– Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die

Freizeit festlegen.

– Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen

Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum

Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Informationen in diesem Zusammenhang erhalten Sie auch bei nachfolgender Veranstaltung, welche in Zusammenarbeit der Stadt Frankenthal, Elternvertretern und der Polizei am 01.04.2025 in der Aula des Albert-Einstein-Gymnasiums stattfindet, aufgrund der Thematik sind hier nur Personen ab 18 Jahren zugelassen: https://www.frankenthal.de/stadt-frankenthal/de/kalender/kalendereintrag-ueber-formular/2025/2025-04-01-mein-koerper-meine-regeln-stoppt-kindesmissbrauch/