Weinheim – Ein Partner zum Mieten

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Beziehungskomödie „Rent a Friend“ mit Torsten Münchow und Caroline Beil

am 27. März in der Stadthalle Weinheim

Die knallharte Geschäftsfrau Sarah will ihrem erfolgsbesessenen Vater einen

zukünftigen Schwiegersohn vorstellen. Gabriel war jedoch nur als Spaßvogel für einen

Kindergeburtstag gesucht – diese Verwechslung ist der Stoff einer Beziehungskömodie,

die am Donnerstag, 27. März, in der Weinheimer Stadthalle zu sehen ist.

Es ist ein Geschäftsmodell von platonischen Freundschaftsdiensten und vorgetäuschten

sozialen Bindungen: Folke Brabands Komödie macht die Zuschauer zum Mitwisser um

Schein und Sein. Hierbei geht – bei aller Tiefgründigkeit des hochaktuellen und brisanten

Themas – der Humor keineswegs verloren. Inspiriert von einer Internetplattform, bei der

man sich Freundschaftsdienste mieten kann, erzählt diese Geschichte, wie man dem

familiären und gesellschaftlichen Druck versucht zu entgehen. Doch was ist, wenn man

nicht als einziger nur eine Rolle spielt?

Noch bevor er versteht, was los ist, wird Gabriels Improvisationstalent ordentlich auf die

Probe gestellt – sehr zur Freude des Publikums. Eigentlich wurde er als Spaßvogel für

einen Kindergeburtstag engagiert. Aber eine Verwechslung bei der Agentur Rent-a-friend

vermittelt ihn zu der attraktiven Geschäftsfrau Sarah, die ihrem vom Erfolg besessenen

Vater dem Abend seinen zukünftigen Schwiegersohn vorstellen will. Diese orderte sich

eigentlich einen mustergültigen und erfolgreichen Schönheitschirurgen – ganz im Typus

George Clooney.

Als Papa Karl mit Ehefrau Nummer vier auftaucht und die Lügenblase in jedem Moment zu

platzen droht, offenbart sich immer mehr, dass hier jeder (s)eine Rolle spielt. In dieser

Komödie wird auf charmante und berührende Weise das Streben nach Selbstoptimierung

hinterfragt.

„Rent A Friend“ wird am Donnerstag, 27. März, 19.30 Uhr in der

Weinheimer Stadthalle aufgeführt. Tickets gibt es ab 13.50 Euro.

Vorverkauf in Weinheim: Tourist-Information und im Kartenshop

DiesbachMedien, sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen, online: www.reservix.de

Quelle: STADT WEINHEIM