Viernheim – Einblicke in private Pflanzenwelten – Aufruf zur Teilnahme am „Tag der offenen Gartentür“ – Bis zum 22. April anmelden

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Gartenfans aufgepasst: Der beliebte „Tag der offenen Gartentür“ lädt auch in diesem Jahr wieder dazu ein, verschiedene private Gärten im Viernheimer Stadtgebiet zu entdecken. Das städtische Amt für Kultur, Bildung und Soziales ruft daher alle interessierten Gartenbesitzer dazu auf, sich mit ihrem Garten am diesjährigen „Tag der offenen Gartentür“ am Sonntag, den 25. Mai, von 10 bis 17 Uhr zu beteiligen. Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner können gemeinsam fachsimpeln, neue Ideen für den eigenen Garten entwickeln oder einfach die grünen Oasen genießen. Der Privatgarten kann so zum Ort der Begegnung für viele gartenbegeisterte Menschen werden. Die Veranstaltung lebt von der Bereitschaft der Gartenbesitzer, ihre Pflanzenreiche an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und für Fragen zur Verfügung zu stehen. Mitmachen lohnt sich: Der „Tag der offenen Gartentür“ ist nicht nur eine Gelegenheit, die eigene Gartenleidenschaft mit anderen zu teilen, sondern auch ein Tag neuer Ideen und grüner Inspirationen. Interessiert? Anmeldungen nimmt das Amt für Kultur, Bildung und Soziales bis spätestens 22. April telefonisch unter 06204 – 988 400 oder per E-Mail unter vhs@viernheim.de entgegen.

Quelle: Stadt Viernheim