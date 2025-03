Speyer – JSV: Saisonstart in der 1. Judo-Bundesliga – Rekordmeister gastiert zum Saisonstart

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Saisonstart in der 1. Judo-Bundesliga der Männer – die Männer des JSV Speyer starten einen erneuten Anlauf, um einen Platz in der Finalrunde zu kämpfen. Und wie bereits im vergangenen Jahr kommen die schwersten Brocken schon im ersten Teil der Saison. So etwa gleich zu Beginn, wenn der Rekordmeister TSV Abensberg im Speyerer Judomaxx gastiert (Kampfbeginn 17 Uhr). Vor einem Jahr endete die gleiche Paarung am ersten Kampftag 7:7 Unentscheiden. Abensberg schaffte es in die Finalrunde und wurde Vizemeister. „Ich gehe davon aus, dass Abensberg nach zwei Jahren ohne Titel sich diese Saison unbedingt die Meisterschaft zurückholen will“, so JSV-Teamchef Michael Görgen-Sprau. „Wie schon im letzten Jahr haben die zusammen mit Backnang den stärksten Kader, und dieses Jahr sind die Top-Kämpfer wahrscheinlich häufiger verfügbar als im letzten, in dem ja die Olympischen Spiele stattfanden. Die Favoritenrolle ist also klar verteilt.“ Auch wenn es noch schwieriger werden dürfte als im vergangenen Jahr, wollen die Speyerer alles daran setzen um etwas Zählbares dazubehalten.

Dabei helfen soll unter anderem Neuzugang Fabian Hässner, ein erfahrener Bundesligakämpfer in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm – er war früher für den KSV Esslingen aktiv und zuletzt in der Zweiten Bundesliga für seinen Heimatverein VfL Sindelfingen. Der Wunsch, wieder in der ersten Liga zu kämpfen, hat ihn nach Speyer geführt. „Wir hatten letzte Saison praktisch keine deutschen Kämpfer in dieser Gewichtsklasse, weil Max Düsterdiek und Samuel Mendel verletzt waren und Felix

Bächle in die Klasse bis 66 Kilogramm gewechselt ist. Deshalb haben wir meistens ausländische Kämpfer bis 60 stellen müssen. Fabian ist also nicht nur einer der stärksten Kämpfer in dieser Gewichtsklasse, der sicherlich viele Punkte holen wird, sondern er gibt uns auch mehr Flexibilität in der Aufstellung“, erklärt Michael Görgen-Sprau. Mit Marius Kölblinger in der Klasse bis 90 Kilogramm steht ein weiterer Neuzugang zu Verfügung, während für die anderen beiden Neuen im Team, Eduard Bullinger und Pascal Bruckmann, sich gerade von Verletzungen erholen und dieser erste Kampf noch ein bisschen zu früh kommt. Ebenfalls ausfallen wird Lukas Klemm in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm. Drei der Speyerer Georgier stehen voraussichtlich zur Verfügung, und Michael Görgen-Sprau ist zuversichtlich, eine schlagkräftige Truppe aufbieten zu können, die dem Favoriten wie schon im letzten Jahr einen engen Kampf bieten wird.

Quelle JSV Speyer

