Schwetzingen – House-Party im Schlossgarten!

Schwetzingen/Metropolregion RHein-Neckar – Lost Frequencies in Schwetzingen im Schlossgarten Allgemeiner Vorverkaufsstart am 14. März

Mit mehr als 3 Milliarden Streams auf Spotify und über 6 Millionen Followern auf Social Media hat der belgische DJ und Produzent Lost Frequencies längst Kultstatus erreicht. Sein Megahit „Are You with Me“ ist aus den Clubs weltweit nicht mehr wegzudenken. Jetzt dürfen sich auch die Fans in Süddeutschland

auf eine unvergleichliche Sommernachts-Show freuen, denn Lost Frequencies kommt am Samstag, 09. August, um 19.30 Uhr nach Schwetzingen in den Schlossgarten.

„Are you with me?“, fragte der Brüsseler Elektronikmusikexperte Félix De Laet im Oktober 2014 stellvertretend für sein Projekt Lost Frequencies auf seiner gleichnamigen Single. Weltweit schallte es Ja, Oui, Yes, Si und כן zurück. De Laets Remix eines amerikanischen Country-Songs schnellte unmittelbar an die Spitze der

kontinentaleuropäischen, englischen und australischen Singles-Charts.

Plötzlich war der damals gerade 21-Jährige der Mann der Stunde. Überall zwischen der House-Music-Geburtsstätte Detroit, Tel Aviv, Sydney, Buenos Aires und Oslo gab er den guten Dance-Music-Ton an. Seither

befindet sich der inzwischen 31 Jahre junge Studiobetreiber dauerhaft auf Musikentdeckungsreise. Immer dabei: sein untrügliches Gespür für mehrdimensionale Elektro-Vibes, die auf House-Beats, poppigen Sounds

und handverlesenen Gesangsgästen gründen.

Mit seinen Auftritten beim Coachella, Tomorrowland und Lollapalooza galt er als meist gebuchter Festival-Act des Jahres 2018. Gleichzeitig knackten seine Streams die 2-Milliarden-Marke. 2019 veröffentlichte

Felix vier Singles und sein zweites Album Alive And Feeling Fine. Die anschließende Tour bestritt er erstmalig mit Gastmusikern. Schließlich und endlich ging Felix’ eigenes Label unter dem Namen Found

Frequencies an den Start.

Inzwischen hat De Laet drei Alben veröffentlicht und unzählige Remixe für berühmte Kollegen gebaut. Justin Bieber, Ed Sheeran, Diplo und Miley Cyrus sind nur ein paar der schillernden Namen, die bislang auf

Lost Frequencies-Remix-Expertisen vertrauten. Aus gutem Grund, denn 2021 wiederholte De Laet das „Are you with me“-Charts-Wunder zusammen mit dem englischen Sänger Calum Scott und der gemeinsamen Single „Where are you now“. Alleine in den deutschen Dance-Charts hielt sich der Smash Hit ganze 38 Wochen, also fast ein dreiviertel Jahr lang.

Auch in England ging es für den Song wieder steil nach oben in die Top 3. Längst darf sich Lost Frequencies damit rühmen, der erste belgische Künstler zu sein, der die weithin beachtete englische

Bestsellerliste anführte.

2023 erhielt Lost Frequencies eine Brit Award Nominierung als „bester internationaler Song“ für „Where Are You Now“ mit Calum Scott. Dieser globale Hit eroberte in 14 Ländern Platinstatus.

2025 geht die Reise für den Good-Vibes-Meister weiter. Es stehen Auftritte an prestigeträchtigen Orten rund um den Globus an. Umso mehr freut sich Konzertveranstalter Provinztour darüber, Lost Frequencies für eine Show im Rahmen von Musik im Park 2025 begrüßen zu können. We are with him!

Quelle: Provinz Tour