Neustadt – Bekifft Anzeige bei der Polizei erstattet und unter Drogeneinfluss auf dem Heimweg am Steuer erwischt

Neustadt/Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 13.03.2025 um 01:40 Uhr wurde eine 31-jährige Neustadterin mit einem Skoda in der Robert-Stolz-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Diese befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg nach einer Anzeigenerstattung von einer Polizeidienststelle. Im Verlauf der Kontrolle konnten bei der Dame Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Zudem fiel die Fahrerin bereits im Jahr 2022 wegen einer Fahrt unter Cannabiseinfluss in Erscheinung. Da die Neustadterin einen Drogenvortest ablehnte, wurde ihr im Anschluss eine Blutprobe entnommen und deren Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Während den Maßnahmen in der hiesigen Dienststelle räumte die 31-Jährige jedoch ein, ab und an Cannabis zu konsumieren. Nun kommt auf diese erneut ein Verfahren zu. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

Quelle:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße