Neustadt/Edenkoben – ADAC Pfalz fördert Fahrradausbildung und unterstützt gemeinnützige Einrichtungen – Fahrradturniere mit doppeltem Gewinn – Mehr Verkehrssicherheit für junge Radfahrende und Unterstützung gemeinnütziger Einrichtungen

Neustadt/Edenkoben/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei den ADAC Fahrradturnieren und beim ADAC Fahrradtraining üben Kinder und Jugendliche Fertigkeiten, die sie im Straßenverkehr benötigen. Sie sind somit eine ideale Ergänzung der Radfahrausbildung, die die Polizei an den Grundschulen anbietet. Die Verkehrssicherheitsberaterin der Jugendverkehrsschule Edenkoben, Julia Fuchs, führte in den Jahren 2023 und 2024 mit dem ADAC Parcours 102 Fahrradturniere und Fahrradtrainings durch. Insgesamt 2.611 Kinder und Jugendliche konnten dabei ihre Fähigkeiten für die Teilnahme am Straßenverkehr trainieren. Der ADAC Pfalz stellte nicht nur die Fahrrad-Parcours zur Verfügung, sondern bezuschusste auch die Durchführung der Fahrradturniere. Die Aufwandsentschädigung spendete die Jugendverkehrsschule für einen guten Zweck, weshalb der regionale Automobilclub die Summe aufstockte. Nun überreichte der ADAC Pfalz gemeinsam mit der Jugendverkehrsschule drei Schecks.

Der Förderverein der Paul-Gillet-Realschule plus in Edenkoben erhielt 600 Euro, das Gymnasium Edenkoben 400 Euro und das Kinderhospiz Sterntaler e.V. 500 Euro. Beate Däuwel vom Kinderhospiz bedankte sich herzlich: „Wir freuen uns sehr über die Spende und laden alle Interessierten zu unserem Sommerfest am 21. Juni nach Dudenhofen ein.“ Dr. Volker Kettenring, Vorstand für Verkehr und Technik des ADAC Pfalz, betonte bei der Übergabe in Edenkoben: „Wir fördern gerne die Verkehrserziehung der Kinder in der Region und freuen uns über das Engagement von Frau Fuchs und den teilnehmenden Schulen. Daher unterstützen wir gerne diese Institutionen wie auch das Kinderhospiz als gemeinnützige Einrichtung. “



Gut zu wissen: ADAC Fahrradturnier und ADAC Fahrradtraining

Das ADAC Fahrradturnier bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, die Anforderungen und Herausforderungen des Radfahrens im Straßenverkehr zu erlernen und zu üben. In den verschiedenen Stationen des Fahrrad-Parcours trainieren die Teilnehmenden sowohl die Beherrschung des Fahrrads in schwierigen Situationen als auch sicherheitsrelevante Verhaltensweisen. Die Veranstaltungen

finden meist klassenweise in Schulen statt oder werden von Ortsclubs organisiert. Die Elemente des Parcours werden in einem Auto-Anhänger transportiert. Um den Transport und Aufbau zu erleichtern, hat der ADAC eine kompakte Version des Fahrradparcours entwickelt, deren Elemente in einen Koffer passen. Ähnlich wie beim klassischen ADAC Fahrradturnier wird mit den kleinformatigen

Markierungshilfen ein individueller Parcours aufgebaut, in dem die Teilnehmenden durch Geschicklichkeitsübungen das Fahrradfahren erlernen und üben.

