Mannheim – Stadtwald im Klimawandel „freitags um 4“- Kostenloser Vortrag am 28. März in der Versöhnungskirche

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sommer werden heißer, oft regnet es lang nicht. Was bedeutet das für die Bäume im Mannheimer Stadtwald? Darum geht es am 28. März um 16 Uhr in der Veranstaltungsreihe „freitags um 4“ in der Versöhnungskirche, Rheinau. Über den „Stadtwald Mannheim im Klimawandel“ informiert Norbert Krotz, Sachgebietsleiter Forst und Stadtwald. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Veranstaltung um 16 Uhr. Kaffee und Kuchen bereits ab 15.30 Uhr

Die Veranstaltungsreihe „freitags um 4“ ist kostenlos. Sie findet immer am letzten Freitag im Monat in der Versöhnungskirche (Schwabenheimer Str. 2-6, 68219 Mannheim) statt. Bereits um 15.30 Uhr sind die Gäste zu Kaffee und Kuchen eingeladen, für den der Förderverein der evangelischen Gemeinde Rheinau sorgt.

Weitere Termine bis Mitte 2025

25.04.: „Die Tür zur Kunst öffnen. Kreativer Workshop mit Ausstellung“

30.05.: „Die Honigbiene – fliegen auf süß“

27.06.: „Nahrung – Ballast ohne Wirkung. Warum die Nährstoffe verlorengehen“



Veranstalterin von „freitags um 4“ ist die Evangelische Gemeinde Rheinau gemeinsam mit dem Diakonischen Werk und dem Quartiermanagement Rheinau. Die Veranstaltungsreihe „freitags um 4“ wird finanziell gefördert durch den Förderverein der Evangelischen Gemeinde Rheinau und die Diakoniestiftung Mannheim.

Quelle: Stadt Mannheim