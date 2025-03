Mannheim – SPD Baden-Württemberg bei Koalitionsverhandlungen im Bund stark vertreten

Mannheim / Stuttgart – Die SPD Baden-Württemberg ist mit insgesamt acht Personen in sieben verschiedenen Arbeitsgruppen an den morgen beginnenden Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer Bundesregierung mit der Union vertreten.

Der SPD-Landesvorsitzende Andreas Stoch, der selbst in der Arbeitsgruppe für Bildung, Forschung und Innovation an den Koalitionsverhandlungen teilnehmen wird, macht deutlich, worauf es ankommen wird: “Deutschland steht vor großen Herausforderungen: Krieg in Europa, Druck auf bewährte Bündnisse und eine Wirtschaft, die dringend neuen Schwung braucht, um Arbeitsplätze zu sichern. Jeder spürt es: Wir müssen unser Land auf Vordermann bringen. Für alle, die jeden Tag hart arbeiten und unser Land am Laufen halten, muss das Leben einfacher und sicherer werden. Dafür braucht es eine starke sozialdemokratische Handschrift im Koalitionsvertrag. Es ist gut, dass wir dafür mit vielen klugen Köpfen aus Baden-Württemberg an den Verhandlungstischen vertreten sind.”

Folgende Personen von der SPD Baden-Württemberg sind bei den Koalitionsverhandlungen mit dabei:

Leitung der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales: Katja Mast MdB

Stellvertretende Leitung der Arbeitsgruppe Außen und Verteidigung, Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechte: Nils Schmid MdB

Innen, Recht, Migration und Integration: Johannes Fechner MdB

Verkehr und Infrastruktur, Bauen und Wohnen: Isabel Cademartori MdB

Bildung, Forschung und Innovation: Andreas Stoch MdL

Kommunen, Sport und Ehrenamt: Rita Schwarzelühr-Sutter MdB

Europa: René Repasi MdEP und Derya Türk-Nachbaur MdB

Quelle SPD-Landesverband Baden-Württemberg