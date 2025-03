Mannheim – Kreatives Schreiben für Jugendliche – Schreibworkshop in der Zentralbibliothek

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In Anlehnung an den Welttag der Poesie am 21. März 2025 lädt der Jugendbereich JungLe+ der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Mannheim in Kooperation mit dem Kollektiv Literatur Mannheim zum Schreibworkshop für Jugendliche ein. Dieser findet am Samstag, 22. März 2025, von 11 bis 14 Uhr in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1, im Zeitschriftencafé (1.OG) statt. Egal, ob Kurzgeschichten, Poesie oder der Einstieg in einen längeren Roman – die Teilnehmenden haben die Gelegenheit, verschiedene Schreibtechniken kennenzulernen, eigene Texte zu entwickeln und sich in einer offenen Atmosphäre über ihre Ideen auszutauschen. Der Workshop wird angeleitet von Allegra Bosch vom Kollektiv Literatur Mannheim.

Stifte und Papier werden vor Ort zur Verfügung gestellt, eigene Schreibmaterialien und/oder der eigene Laptop können zusätzlich gerne mitgebracht werden.

Wer kann mitmachen?

Schreibanfänger*innen und -fortgeschrittene im Alter von 14-18 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos, bitte anmelden unter:stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de oder 0621 293-8933.

Eine Veranstaltung im Rahmen von #metropolpoesie.

Weitere Informationen auf der Homepage der Stadtbibliothek Mannheim unter https://www.mannheim.de/stadtbibliothek/veranstaltungen

Quelle: Stadt Mannheim