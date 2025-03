Mannheim – Erlebnis Maimarkt: Die Sonderschauen!

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Praktische Alltagstipps, hochkarätige Medizinervorträge, Live-Musik, Lesungen und Spiele für die ganze Familie: Vom 26. April bis 6. Mai begeistert Deutschlands größte

Regionalmesse mit faszinierenden Einblicken für Groß und Klein

Einen echten Rettungswagen von innen erkunden, Besuchshunde und ihre Aufgaben

kennenlernen oder wertvolle Infos zu Erste Hilfe und Co. erhalten: In Maimarkt-Halle 26 und

im Freigelände 07 geben Feuerwehren und Rettungsdienste aus der Region praktische

Tipps für den Alltag und zeigen, wie man im Ernstfall am besten reagiert.

Am Gemeinschaftsstand „Bevölkerungsschutz“ stellen die Profis verschiedene Warn- und

Hilfsapps vor und klären auf, welche Vorräte und Gadgets man immer im Haus haben sollte.

Die Kollegen vom Polizeipräsidium Mannheim beraten nebenan unter anderem zu den

Themen Einbruchschutz, Verkehrssicherheit oder Cybercrime und verraten, ob man

gefälschte Markenartikel besitzen darf. Mitten auf den Bahngleisen mal eben ein cooles

Selfie machen? Keine gute Idee! Der gemeinnützige Verein „Eisenbahnfreunde Mannheim

e.V.“ erklärt in Maimarkt-Halle 27, warum Bahnanlagen keine Spielplätze sind und welche

Risiken gerade von Kindern und Jugendlichen oft unterschätzt werden.

Für einen Besuch im Deutschen Bundestag muss man nicht unbedingt bis in die Hauptstadt

fahren: Auf dem Maimarkt kann man unter der nachgebauten Reichstagskuppel in Halle 26

auf Erkundungstour durch das Parlament gehen und Funktionen und Abläufe kennenlernen.

Zusammen mit Besucherinnen und Besuchern das Leben feiern wollen die Evangelische und

Katholische Kirche Mannheim an ihrem ökumenischen Gemeinschaftsstand in Halle 27 – mit

originellen Mitmachaktionen und Give-Aways, mit Andachten und Informationen rund um

verschiedene Lebensfeiern. Ab nach Italien: In Halle 36 kann man Lederjacken, Taschen,

Hemden und Accessoires shoppen und authentische Spezialitäten genießen wie Antipasti,

Oliven, Focaccia, Taralli, Cannoli, Mandelgebäck, Cappuccino, Aperol und Liköre.

„Games for Families“ mit über 100 Mitmach-Stationen

Einmal virtuell in die Rolle eines Landwirts schlüpfen, ferngesteuerte Autos über einen

Hindernis-Parcours flitzen lassen, knifflige Rätsel lösen oder mit „Max und Flocke“ auf

geheime Mission gehen: In der Spiele-Roadshow „Games for Families“ in Maimarkt-Halle 21

warten über 100 Mitmach-Stationen mit analogen und digitalen Abenteuern auf

spielbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ein unabhängiger Expertenrat aus

Fachjournalisten, Pädagogen und Psychologen garantiert, dass keines der Games moralisch

fragwürdig oder exzessiv gewaltdarstellend ist. So ist die Roadshow ein Riesenspaß für die

ganze Familie – und fördert gleichzeitig spielerisch die kognitiven, musikalischen,

koordinativen und physischen Fähigkeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Gesund bleiben!

Prävention, Diagnose und Therapie sind ein großes Thema in den Hallen 26 und 27.Das

Universitätsklinikum Mannheim stellt seine Hochleistungsmedizin mit modernsten Geräten

und Gesundheitstipps vor.

Vom 26. April bis 1. Mai informiert der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein V.m.K.

(BBSV) über die Lebenssituation blinder und sehbehinderter Menschen. Welche Hürden

haben Blinde und Sehbehinderte zu überwinden und welche Hilfen stehen ihnen auf dem

Weg zur gleichberechtigten Teilhabe in Beruf, Alltag, öffentlichem und digitalem Raum zur

Verfügung? Am Stand können die Besucherinnen und Besucher mit Simulationsbrille oder

Augenbinde und Langstock einen kleinen Parcours durchlaufen und Spiele wie Tischball für

Blinde ausprobieren. Auch die 200 Jahre alte Punktschrift von Louis Braille lädt zum

Kennenlernen, Ausprobieren und Drucken ein.

Welche Bakterien gehören in den Darm? Wie lebt man mit einem neuen Gelenk? Was

bewirkt das Sonnenvitamin D3? Erfahrene Medizinerinnen und Mediziner – Chefärzte,

Forscher, Spezialisten – erklären in kurzen, verständlichen Vorträgen, wie man heute

Volkskrankheiten erkennen und behandeln kann. Damit möchte der Bundesverband

Rehabilitation (BDH) vom 2. bis 6. Mai Medizin transparent machen und Impulse zur

Prävention geben. Nach den Vorträgen werden Fragen beantwortet.

Viel los in der Kulturecke!

In spannende Geschichten eintauchen, Lieblingsautoren die Hand schütteln oder

Veranstaltungshäuser aus der Region live auf der Bühne erleben – das alles ist Kulturecke in

Halle 16! In der Kinder-LeseEcke darf nach Belieben geschmökert werden. Jeden Tag um

13.30 Uhr findet hier außerdem eine Lesung speziell für kleine Zuhörerinnen und Zuhörer

statt. Bücher aus der Reihe „Leicht lesen“ sollen auch bei Lesemuffeln die Lust auf

Abenteuer und spannende Geschichten wecken. Auf der TheaterBühne zeigen unter

anderem Rhein Neckar Theater, Capitol und Nationaltheater Mannheim Ausschnitte aus

aktuellen Produktionen.

Renommierte Autoren aus der Region stellen auf der LeseBühne

ihre neuesten Werke vor und beantworten Fragen der Leserinnen und Leser – mit dabei ist

unter anderem die Mannheimer Schriftstellerin Nora Noé. Kreative des Vereins „KulturQuer –

QuerKultur“ sind mit Malerei, Slam Poetry oder Spiel & Zauberei für Kinder vertreten. Auf

Erkundungsreise durchs Antiquariat geht man in der Sonderausstellung von Bärbel und Arno

Hettich: Hier entdeckt man zum Beispiel seltene Buchtitel aus dem 19. und 20. Jahrhundert

sowie Original-Kinoplakate aus den 1970er-Jahren.

info:

Maimarkt Mannheim

26. April bis 6. Mai 2025, täglich von 9 bis 18 Uhr

Vorverkauf vom 10. März bis 25. April 2025

Mehr Infos, Vorverkaufsstellen und Online-Tickets unter www.maimarkt.de

facebook.com/Maimarkt.MA

instagram.com/maimarktmannheim

Quelle: Maimarkt Mannheim