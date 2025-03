Mannheim – 25.000 Euro Sachschaden nach Alleinunfall

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In den frühen Morgenstunden des Donnerstages verunfallte ein 18-Jähriger mit seinem VW, als er auf dem Luisenring unterwegs war. Der VW-Fahrer fuhr gegen 02 Uhr entlang des Luisenrings in Richtung Kurpfalzkreisel, kam auf Höhe des Quadrates K 3 nach links von der Fahrbahn ab und stieß folglich in eine Schutzplanke einer Straßenbahnhaltestelle. Durch den Aufprall wurden das Fahrzeug sowie die Schutzplanken einer Straßenbahnhaltestelle stark beschädigt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Außerdem wurde die Fahrbahn durch das zerbrochene Glas der Schutzplanken verschmutzt. Die Straße wurde unmittelbar nach dem Unfall vom alarmierten Stadtraumservice gereinigt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ersten Unfallermittlungen zufolge war der junge Autofahrer körperlich nicht in der Lage, sein Auto verkehrssicher zu führen, da er übermüdet war. Demnach muss sich der 18-Jährige nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Außerdem wurde sein Führerschein einbehalten. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim