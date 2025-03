Ludwigshafen- Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Mittwoch (12.03.2025), gegen 18 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger mit einem Transporter die Carl-Bosch-Straße in Richtung Rheinuferstraße. Auf Höhe der BASF Werksfeuerwehr bog er nach rechts ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 52-jährigen Fahrradfahrerin, die die Carl-Bosch-Straße auf dem Radweg in gleicher Richtung befuhr. Die Frau stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz