Ludwigshafen – Trickdieb erbeutet Bargeld

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (12.03.2025), gegen 16 Uhr, war eine 73-jährige Frau zu Fuß in der Sternstraße unterwegs, als sie auf Höhe der Hohenzollernstraße durch einen ihr unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Mann bat sie darum, ihm sein Kleingeld in einen Schein zu wechseln. Anschließend verwickelte der Unbekannte die Frau noch in ein Gespräch und daraufhin trennten sich ihre Wege. Auf dem Nachhauseweg bemerkte die Frau, dass 500 Euro aus ihrem Geldbeutel fehlten.

Sie beschrieb den Unbekannten als circa 50 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, mit dunklen kurzen Haaren, dunklerem Hauttyp und einem schwarzen Schnurrbart. Er trug eine schwarze Schirmmütze und war dunkel gekleidet.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf den Unbekannten geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz