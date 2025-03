Ludwigshafen – SPD-Fraktionssitzungssaal in Mainz nach Oppauer Georg Hüter benannt

Ludwigshafen / Mainz – Der Sitzungssaal der SPD-Landtagsfraktion im Abgeordnetenhaus in Mainz wird nach dem von Nationalsozialisten ermordeten Oppauer Sozialdemokraten Georg Hüter benannt. Dies hat die

Fraktion am 12. März 2025 beschlossen.

„Als Ludwigshafener Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Oppau-Edigheim-Pfingstweide freue ich mich über diese Benennung. Sie gilt als Erinnerung an einen Sozialdemokraten, der mit seiner ganzen Person für eine soziale, gerechte und demokratische Gesellschaft eingetreten ist und sich den Nazis in Oppau mutig in den Weg gestellt und dabei leider sein Leben verloren hat“, so Gregory Scholz, Mitglied des Landtages. Georg Hüter, damals fast 53 Jahre, wurde am 10. März 1933 beim Versuch, die

Hakenkreuzfahne am Oppauer Rathaus zu entfernen, von einem Nationalsozialisten kaltblütig

erschossen. Gregory Scholz: „Georg Hüter war einer von jenen damaligen Oppauer Sozialdemokraten, die

mit ihrem Widerstand und ihrem Einsatz für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte das höchste persönliche Risiko getragen haben. Georg Hüter stand mutig an der Seite von Bürgermeister Dr. Rudolf Zorn und kämpfte bis zuletzt um die Freiheit für die Menschen des damals noch eigenständigen Oppau. Mit der Benennung des Sitzungssaales setzt die SPD auch in Mainz ein Andenken an Georg Hüter. Darauf bin ich sehr stolz.“

(Foto: Sylviane Brauer)

