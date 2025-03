Ludwigshafen – RUN UP – Eröffnung der Lauf- und Walkingsaison 2025 im Sportpark am Südweststadion

Ludwigshafen/Metropolrgion Rhein-Neckar. Laufschuhe schnüren, los geht`s: Mit dem RUN UP eröffnet der Ludwigshafener Lauf-Club (LLC) traditionell die Lauf- und Walkingsaison. Am Freitag, 4. April, fällt um 17.30 Uhr der Startschuss auf der Aschenbahn im Sportpark am Südweststadion. In lockerer Atmosphäre können die Teilnehmer wahlweise 30, 60 oder 90 Minuten laufen oder walken. Eine Zeitnahme erfolgt nicht, der Fokus liegt auf Spaß und Fitness. Wer dennoch wissen möchte, wie viele Kilometer er zurückgelegt hat, kann sich pro Runde ein Gummiband ums Handgelenk legen – die gesammelten Bänder ergeben am Ende die Gesamtdistanz. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, und auf Wunsch gibt es eine Urkunde als sportliches Andenken. Als zusätzliche Motivation werden unter allen Teilnehmern Sachpreise verlost, darunter als Hauptpreis ein Team-Staffelstartplatz für den Ludwigshafener Insellauf am 29. August. Ein Kuchenbüffet auf Spendenbasis wartet zudem auf die Sportler. Kinder können ihr Geschick auf einem Bewegungsparcours testen oder in Kooperation mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung” die beliebten Bewegungssteine bemalen. Ein besonderer Moment des Abends wird die Übergabe einer Spendensumme in Höhe von 650 Euro an den Förderkindergarten des Kinderzentrums Ludwigshafen sein. Diese Summe stammt aus einer Aktion der LLC-Mitglieder, die Ende 2024 über vier Wochen hinweg rund 2500 Kilometer zu Fuß, 172 Kilometer im Wasser und 1500 Kilometer auf dem Rad sammelten und pro absolviertem Kilometer freiwillig einen Betrag spendeten.

Weitere Informationen gibt es unter www.ludwigshafener-lc.de