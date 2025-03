Ludwigshafen – Nadiem Amiri vom 1. FSV Mainz 05 zurück ins DFB-Team

Ludwigshafen / Frankfurt -Nations-League-Viertelfinale gegen Italien: Nagelsmann nominiert Bisseck und acht Rückkehrer

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am heutigen Donnerstag seinen Kader für das Viertelfinale in der UEFA Nations League gegen den viermaligen Welt- und zweimaligen Europameister Italien nominiert. Für die K.o.-Spiele in Mailand und Dortmund berief Nagelsmann im Vergleich zum Nationalmannschafts-Kader vom November einen Neuling und acht Rückkehrer in sein insgesamt 23 Mann starkes Aufgebot.

Neu im Kader der deutschen Nationalmannschaft ist der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler Yann Aurel Bisseck vom italienischen Meister Inter Mailand, der seine Heimspiele im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion austrägt, in dem Deutschland im Hinspiel am 20. März auf Italien trifft. Zudem kehren Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Jamie Leweling, Deniz Undav und Angelo Stiller vom VfB Stuttgart sowie Jonathan Burkardt und Nadiem Amiri vom 1. FSV Mainz 05 zurück ins DFB-Team. Amiri, U 21-Europameister von 2017, hatte sein bislang letztes von insgesamt fünf Länderspielen im November 2020 beim 1:0-Sieg des DFB-Teams in Leipzig über Tschechien absolviert. 2021 war er bei den Olympischen Spielen in Tokio für Deutschland aufgelaufen.

Julian Nagelsmann sagt: „Obwohl wir einige Ausfälle verkraften müssen, haben wir generell einen sehr guten Kader beisammen. Wir haben uns aus Überzeugung für diese Spieler entschieden und versucht, Qualität, die wegbricht, durch Qualität zu ersetzen. Mit Spielern, die darauf brennen, Einsätze zu bekommen. Das Viertelfinale gegen Italien hat für uns große Bedeutung. Das sind zwei Spiele, die wir absolut positiv gestalten müssen und wollen.”

Das DFB-Team kommt von Montag an in Dortmund zusammen. Das Hinspiel im Viertelfinale der UEFA Nations League findet am 20. März (ab 20.45, live in der ARD) in Mailand statt. Das Rückspiel am 23. März in der ausverkauften Dortmunder EM-Arena (ab 20.45 Uhr, live bei RTL). Sollte sich Deutschland im Klassiker gegen Italien durchsetzen, wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das Final Four der UEFA Nations League in den EM-Stadien in München und Stuttgart ausrichten. Die beiden Halbfinalpartien sind für den 4. und 5. Juni angesetzt, das Finale und das Spiel um Platz drei finden am 8. Juni statt

Quelle: DFB