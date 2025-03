Ludwigshafen – Fahrzeuge aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen Dienstag (11.03.2025) 17 Uhr, und Mittwoch (12.03.2025), 6:40 Uhr, brachen Unbekannte einen in der Oppauer Straße Höhe Untergasse abgestellten Transporter auf und entwendeten Werkzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7.000 Euro. Ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden aus einem in der Anilinstraße abgestellten BMW Tankkarten und der Fahrzeugschein entwendet. Die Gegenstände wurden jedoch auf dem Fahrzeug zurückgelassen, sodass davon auszugehen ist, dass die Täter bei der Tatausführung gestört wurden. Aufbruchspuren waren an dem BMW nicht vorhanden. Wie die Täter das Auto öffneten, ist bislang unklar. Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz