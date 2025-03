Landau – Stadt Landau fördert Ehrenamt – Neue Vergünstigung für Inhaberinnen und Inhaber von Ehrenamtskarte und Juleica

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Landau setzt ein weiteres Zeichen der Anerkennung für ehrenamtliches Engagement: Ab sofort erhalten Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz sowie der Jugendleiter*innen-Card (Juleica) eine Ermäßigung von 50 Prozent auf die Beitragsgebühren der Stadtbibliothek Landau. Mit diesem neuen Angebot will die Stadt das freiwillige Engagement der Bürgerinnen und Bürger honorieren und ihnen zugleich einen erleichterten Zugang zu Bildung und Kultur ermöglichen. Die Stadtbibliothek Landau bietet eine breite Auswahl an Büchern, digitalen Medien und Veranstaltungen, die nun für Ehrenamtliche noch zugänglicher werden. „Ehrenamtliches Engagement bereichert unsere Gesellschaft in vielfacher Hinsicht. Es ist wichtig, dass wir den freiwillig Engagierten etwas zurückgeben und sie in ihrem Einsatz unterstützen“, betont Beigeordnete Lena Dürphold. Auch die städtische Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler hebt die Bedeutung der neuen Maßnahme hervor: „Die Weiterentwicklung der Anerkennungs- und Wertschätzungskultur im Ehrenamt ist mir ein großes Anliegen. Mit Vergünstigungen wie dieser möchten wir nicht nur Danke sagen, sondern auch einen echten Mehrwert für die engagierten Bürgerinnen und Bürger schaffen“.

Die Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz profitieren landesweit aktuell von rund 750 Vergünstigungen in den Bereichen Bildung, Kultur, Freizeit, Sport, Tourismus, Gastronomie und Mobilität. In Landau können sie in den Genuss von insgesamt 13 Vergünstigungen kommen, u.a. im Zoo, im Haus der Familie, in den städtischen Bädern oder bei den Vorstellungen der Kleinen Bühne Landau. Wer kann eine Ehrenamtskarte in Landau erhalten? Bürgerinnen und Bürger, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und seit mehr als einem Jahr mindestens 5 Stunden pro Woche bzw. 250 Stunden im Jahr in Landau ehrenamtlich tätig sind, ohne eine pauschale finanzielle Entschädigung zu erhalten, können ihre Ehrenamtskarte bei der Koordinationsstelle Ehrenamt bei der Stadtverwaltung Landau beantragen. Die Karte gilt für die Dauer von 2 Jahren und kann nach Ablauf erneut beantragt werden. Außerdem gibt es die Jubiläumskarte für Personen, die seit 25 Jahren ein Ehrenamt ausüben.

Alle Informationen zu den Vergünstigungen und zur Beantragung sowie die Antragsformulare sind online unter www.engagement-landau.de/ehrenamt/ehrenamtskarte zu finden. Bei weiteren Fragen steht Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler gerne per Mail an angelika.kemmler@landau.de zur Verfügung.

Quelle: Stadt Landau