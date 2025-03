Ladenburg – Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter Federführung des Polizeireviers Ladenburg führte das Polizeipräsidium Mannheim am Mittwoch, 12.03.2025, zwischen 9 Uhr und 16 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam “Drogen im Straßenverkehr” an der L 597, in Höhe der Ausfahrt Altwasser eine Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch. Zur Bekämpfung des Fahrens unter Drogeneinfluss und zur Aufhellung des offensichtlich bestehenden Dunkelfeldes wurden bei der Kontrolle insgesamt 68 Fahrzeuge und 73 Personen kontrolliert. Insgesamt wurden 13 Fahrer, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen, festgestellt. Ihnen wurden an der Kontrollstelle durch einen Arzt Blutproben entnommen. Gegen 2 Tatverdächtige wurden Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet.

An der Kontrollstelle waren insgesamt 51 Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim eingesetzt. Darunter waren Beamte des Polizeireviers Ladenburg, weiterer Polizeireviere als Schulungsteilnehmer sowie Kräfte der Verkehrspolizei und das Kompetenzteam Drogen im Straßenverkehr (KODiS).

An der Kontrollstelle versuchte sich ein 27-jähriger VW-Fahrer durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung durch eine Polizeistreife konnte er jedoch gestoppt und überprüft werden. Er wollte sich noch des mitgeführten Rauschgifts zu entledigen und einen durchgeführten Urintest zu manipulieren. Er sieht nun neben einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss weiteren Strafanzeigen wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie Drogenbesitzes entgegen. Zudem wurde sein Führerschein einbehalten und sein Fahrzeug zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt.

Weitere Kontrollergebnisse:

– 1 x Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen

– 1 x Verstoß gegen das Waffengesetz

– 1 x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

– Sicherstellung von 2 Gramm Amphetamin

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine Expertengruppe “Drogen im Straßenverkehr” hat in den letzten Jahren zu einer deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die Schulungen und Kontrollen werden intensiv fortgesetzt.

