Kurpfalz – Stadtführer spenden über 2.000 Euro nach Weltgästeführertag 2025

Kurpfalz/Metropolregion Rhein-Neckar –  Am Weltgästeführertag 2025 hatten die Stadtführerinnen und Stadtführer 20 kostenlose Führungen in Mannheim und Ludwigshafen angeboten.

 400 Gäste haben an den Touren teilgenommen und insgesamt 2.073 Euro Trinkgelder für

gemeinnützige Zwecke gespendet.

 Der Gästeführerverein „Lust-auf-Kurpfalz e.V.“ übergibt diese Spenden nun an den

Mannheimer „Notruf und Beratung für sexuell misshandelte Frauen und Mädchen e.V.“

und die Suppenküche der Jona-Kirchengemeinde im Ludwigshafener Hemshof.

Große Freude beim Mädchennotruf: Die Mannheimer Stadtführer

übergaben gestern eine Spende in Höhe von 1.451 Euro. Der „Notruf und Beratung für sexuell

misshandelte Frauen und Mädchen e.V.“ bietet Beratung und Unterstützung für Betroffene von

sexualisierter Gewalt. Zusammengekommen ist der Betrag als Trinkgeld-Spende bei 14

Stadtführungen in Mannheim während des Weltgästeführertags am 23. Februar 2025. Die Themen

waren breit gefächert und alle Führungen waren sehr gut besucht. Bei sechs weiteren

Stadtführungen in Ludwigshafen sind 622 Euro gespendet worden, die in den nächsten Tagen an die

an die Suppenküche der Jona-Kirchengemeinde im Hemshof übergeben werden.

„Die insgesamt 20 Stadtführungen am Weltgästeführertag waren eine tolle Gelegenheit, neue Seiten

der Kurpfalz-Metropolen auf beiden Seiten des Rheins zu entdecken. Wir freuen uns, dass dieses

Angebot so begeistert von den Gästen in Mannheim und Ludwigshafen angenommen wurde. Noch

mehr freut uns, dass wir diese Begeisterung für wirklich gute Zwecke nutzen konnten. Unsere Gäste

haben an diesem Tag insgesamt 2.073 Euro gespendet, die wir nun glücklich und dankbar an die

Einrichtungen übergeben“, so Agnes Thuault-Pahler, Vorsitzende des Gästeführervereins Lust auf

Kurpfalz e.V.

Pressefoto (Foto Maria Dambach), v.l.n.r.:

Dr. Angelika Treibel, Notruf und Beratung für sexuell misshandelte Frauen und Mädchen e.V.

Agnes Thuault-Pahler, Vorsitzende des Gästeführervereins Lust auf Kurpfalz e.V.

Frieder Brender, Mannheimer Stadtführer

Quelle: Lust auf Kurpfalz, Gästeführerverein für die Metropolregion Rhein-Neckar e.V.