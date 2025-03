Herxheim/Offenbach – Streit zwischen Fussgänger und Motorradfahrer eskaliert in mehrere Strafverfahren

Herxheim/Offenbach / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 11.03.2025 befuhr gegen 15:50 Uhr ein 45-jähriger Suzuki-Motorradfahrer die Hauptstraße in Offenbach in Fahrtrichtung Herxheim. An einem Zebrastreifen wollte ein 55-Jähriger diesen überqueren. Der 55-Jährige echauffierte sich über den Motorradfahrer, da ihm nach dessen Auffassung das Überqueren des Zebrastreifens nicht ermöglicht wurde. Dies nahm der 55-Jährige zum Anlass eine mit Holz befüllte Tasche auf den Motorradfahrer zu schleudern. Die Tasche traf das Motorrad, dieses wurde hierdurch jedoch nach ersten Ermittlungen nicht beschädigt. Nun hielt der Motorradfahrer an und stellte den 55-Jährigen zur Rede. Im folgenden Streitgespräch wurde der 55-Jährige durch den Motorradfahrer gewürgt. Hierdurch wurde dieser leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich Bilanz des Vorfalls. Beide Streithähne müssen sich nun in diversen Strafverfahren verantworten.

Quelle:

Polizeiinspektion Landau