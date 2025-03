Heppenheim – Ensemblekonzert der Musikschule am 30.03.2025

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Sinfonieorchester der städtischen Musikschule Heppenheim stellt sich am 30. März 2025 mit einem bunten Mix aus Filmmusik und anderen Werken in ähnlichem Stil um 17:00 Uhr in der Christuskirche Heppenheim vor. Angewachsen auf über 40 Musikerinnen und Musiker im Alter zwischen 12 und 75 Jahren, entsteht eine faszinierende Klangvielfalt, die Musizierende wie Zuhörer gleichermaßen in ihren Bann zieht. Unter der Leitung von Silke Schulder spielen ehemalige sowie derzeitige Musikschüler seit sechs Jahren zusammen und erarbeiteten sich in diesem Zeitraum ein beachtliches Repertoire an Musik aller Epochen. Der Eintritt ist frei.

Info:

Sonntag 30.03.25

17:00 Uhr / Einlass 16:30 Uhr Christuskirche, Theodor-Storm-Str. 10, Heppenheim, Eintritt frei

Quelle: Stadt Heppenheim