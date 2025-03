Heppenheim – Angebote zum Boys’Day und Girls’Day der Kreisstadt Heppenheim am 03. April 2025

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 3. April 2025 findet bundesweit der Zukunftstag Boys’Day und Girls’Day statt. Dieser Tag ist ein Berufsorientierungsangebot für Schüler und Schülerinnen, welches eine Berufswahl nach Interesse und frei von Rollenklischees fördern soll. Jungen können Berufe kennenlernen, in denen überwiegend Frauen arbeiten. Umgekehrt können Mädchen in Bereiche reinschnuppern, die überwiegend von Männern ausgeübt werden. Auch die Kreisstadt Heppenheim bietet in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, einen Einblick in verschiedene Abteilungen zu bekommen.

Angebote für Mädchen:

Die Jugendförderung organisiert für fünf Mädchen aus der 5. und 6. Klasse einen Workshop zum Thema Filmschnitt. Mit der Filmtechnik „Stop Motion” wird gemeinsam ein kurzer Film gedreht, bei dem die Teilnehmenden Regie führen. Sie können dabei kreativ werden mit Gegenständen oder selbst angefertigten Zeichnungen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Zum Abschluss gibt es die Möglichkeit, als Andenken eine eigene Tasse plottern.

Uhrzeit: 8:00-13:00 Uhr

Ort: Oase, Weiherhausstraße 14

Rückfragen und Anmeldung über die Gleichstellungsbeauftragte:

Tel.: 06252/13-1277

Mail: gleichstellungsbeauftragte@stadt.heppenheim.de

Angebote für Jungen:

Für fünf Jungs aus der 5. und 6. Klasse bietet die Jugendförderung einen Workshop zum Thema: „Ein Tag als Sozialpädagoge” an. Gemeinsam schauen wir uns das Berufsfeld und mögliche Einsatzorte eines Sozialpädagogen an. Im Anschluss geht es an die Planung und es wird ein Ferienspieltag entworfen, wovon vielleicht die ein oder andere Idee in den Sommerferienspielen umgesetzt wird. Danach wird es noch einmal kreativ. Mit dem Ipad und dem Schneidplotter kann eine eigene Tasse als Erinnerung an den gemeinsamen Tag gebastelt werden.

Uhrzeit: 8:00-13:00 Uhr

Ort: Oase, Weiherhausstraße 14

Rückfragen und Anmeldung über die Jugendförderung:

Tel.: 06252/13-1273 oder -1275

Mail: jugendfoerderung@stadt.heppenheim.de

Quelle: Kreisstadt Heppenheim