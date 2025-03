Heidelberg – Tanja Fakhoury ist die neue Leiterin des Heidelberger Standesamtes

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Geburten, Hochzeiten, Sterbefälle – und viele Lebenslagen dazwischen. Ein Standesamt bildet wichtige Grundlagen für die Arbeit einer Stadtverwaltung. Mit Tanja Fakhoury hat die Stadt Heidelberg seit 1. März 2025 eine neue Leiterin für ihr Standesamt. Die 53-Jährige folgt auf Annette Bühler, die das Amt 22 Jahre lang geleitet hat und kürzlich in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Bei der offiziellen Amtseinführung der neuen Leiterin lobte Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Das Standesamt ist für viele Menschen die erste Assoziation mit einem Rathaus. Jeder nimmt irgendwann seine Leistungen in Anspruch und das meistens in prägenden Lebensphasen. Wir sind froh, für die Leitung unseres Standesamtes eine erfahrene Expertin gewonnen zu haben. Sie bringt nicht nur die nötige Fachkompetenz für dieses wichtige Amt mit, sondern auch eine Begeisterung für bürgernahe Lösungen, die wir in Heidelberg besonders schätzen. Durch ihre Tätigkeit im Fachverband der Standesbeamtinnen und -beamten bleibt sie darüber hinaus für uns und unsere Bürgerschaft immer am Puls der Zeit.“

Tanja Fakhoury begann ihre berufliche Karriere in der Stadtverwaltung Bad Segeberg, wo sie ab 1990 eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten absolvierte. Nach kurzen Stationen in Hamburg und Neumünster wechselte sie 1995 für vier Jahre die Profession und wurde Zeitsoldatin im Sanitätsdienst der Bundeswehr. Nach einiger Zeit außerhalb des Öffentlichen Dienstes in ihrer Heimatstadt Bad Segeberg startete sie 2013 als Standesbeamtin für die dortige Stadtverwaltung. 2017 übernahm sie dort die Sachgebietsleitung des Standesamtes. Darüber hinaus engagiert sich Fakhoury als Fachberaterin für Standesbeamtinnen und -beamte beim Landesverband der Standesbeamtinnen und -beamten Schleswig-Holsteins e. V. und Referentin für Standesbeamtinnen und -beamte im Kompetenzzentrum für Verwaltungsmanagement (KOMMA) Bordesholm.

Seit dem 1. März 2025 leitet Tanja Fakhoury das Standesamt der Stadt Heidelberg. Als erste Herausforderung steht für die Standesämter das neue Namensrecht an, welches am 1. Mai 2025 in Kraft treten soll und die Regelungen für Ehe- und Geburtsnamen deutlich flexibler gestaltet. In ihrer Amtszeit möchte Tanja Fakhoury insbesondere auf die Fortentwicklung der Digitalisierung im Standesamt und möglichst einfache Verfahren für die Bürgerinnen und Bürger setzen. „Die Arbeit in einem Standesamt ist sehr abwechslungsreich und neben den komplexen Rechtsaufgaben immer geprägt vom persönlichen Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ich freue mich sehr, in einer so vielfältigen und spannenden Stadt wie Heidelberg diese Aufgabe ergreifen zu dürfen“, sagte Fakhoury bei der Amtseinführung.

Das Aufgabenspektrum des Standesamtes reicht von Geburtsbeurkundungen über Eheschließungen bis hin zu Kirchenaustritten und Sterbefallbeurkundungen. Auch eine Änderung des Geschlechtereintrages und eine entsprechende Vornamensanpassung kann seit dem 1. November 2024 im Standesamt laut Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) erfolgen.