Heidelberg – Klimaschutz leicht gemacht: Neues Nachbarschaftsprojekt startet in der Stadt!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Heidelberg startet mit ‘Zukunftsstadt Heidelberg’ ein neues Nachbarschaftsprojekt für Klimaschutz im Alltag. Nachbarschaftsgruppen bekommen umfangreiches Material, um innerhalb eines Jahres Schritt für Schritt ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und dabei Geld zu sparen. Das Projekt wurde in Kooperation von Ökostadt Rhein-Neckar e.V. mit Transition Town Heidelberg e.V. entwickelt und durch die Klimaschutz+ Stiftung sowie das Programm „Mittendrinnenstadt“ der Stadt Heidelberg gefördert. Interessierte können sich am 19. März, um 19 Uhr im Welthaus Heidelberg zum Projekt informieren. Eine repräsentative Befragung des Umweltbundesamts ergab 2022, dass für 80 Prozent der Befragten die Klimakrise eine Bedrohung der Lebensgrundlagen in Deutschland darstellt. 91 Prozent halten jeden Einzelnen dafür verantwortlich, für nachfolgende Generationen eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Aber nur weniger als die Hälfte verhält sich bereits umweltschonend, und das nur in einzelnen Lebensbereichen. Es besteht eine Lücke zwischen Wissen und Handeln. Zur Überbrückung dieser Lücke möchte ‘Zukunftsstadt Heidelberg beitragen. Das Projekt gibt für alle Lebensbereiche, von Ernährung über Mobilität bis zum Wohnen, konkrete Anregungen für eine klimaschonende Alltagsgestaltung. Es basiert auf einem Vorbild aus Großbritannien. Dort wurden pro Haushalt und Jahr sowohl große Mengen an CO2-Emissionen vermieden – durchschnittlich 1,3 Tonnen – als auch Geld gespart – umgerechnet ca. 650 Euro. Nachbarinnen und Nachbarn haben sich auch besser kennengelernt, und es ist ein neues Gemeinschaftsgefühl entstanden. “Wir freuen uns, mit ‘Zukunftsstadt Heidelberg’ jetzt auch ein solches Projekt in unsere Stadt zu bringen. “Teilnehmende Nachbarschaftsgruppen können ab sofort selbst in ihrem Alltag erleben, dass Klimaschutz und Lebensqualität Hand in Hand gehen”, so Isabell Kuhl, eine der beiden Koordinatorinnen des Projekts. Das Projekt wendet sich an alle Heidelbergerinnen und Heidelberger. Die Teilnahme ist kostenlos. Torsten Kliesch, Geschäftsführer bei Ökostadt Rhein-Neckar: „Die Koordinatorinnen haben darauf geachtet, dass es allen viel bietet: der Berufstätigen, die weit pendelt, dem Studenten, der neu in Heidelberg ist, der Familie, die ihre Kinder in einer nachhaltigen Welt aufwachsen lassen möchte,

oder der Rentnerin, die mit ihrer Nachbarschaft Neues ausprobieren möchte. Zudem haben sie zahlreiche spezifische Tipps für Heidelberg ergänzt, beispielsweise Geschäfte für umweltschonende Produkte, sowie Veranstaltungen wie Repair Cafés und Kleidertausche.“ Projektkoordinatorin Jane Goldbach, ergänzt: “Wir haben das Projekt sowohl inhaltlich als auch

technisch komplett neu gestaltet. Statt eines Handbuchs bekommen Teilnehmende einen monatlichen Newsletter. Und bei den Tipps berücksichtigen wir aktuelle Entwicklungen, wie Musikund Videostreaming, das Deutschlandticket oder Photovoltaikanlagen für Balkone.“

Die Teilnahme als Nachbarschaftsgruppe ist einfach. Nach der Online-Anmeldung erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen monatlichen Newsletter mit Tipps zu einem Alltagsbereich. Die Gruppe trifft sich monatlich, tauscht sich darüber aus, und alle probieren neue nachhaltige Alltagsgewohnheiten aus. Bei Bedarf erhalten die Nachbarschaftsgruppen Unterstützung aus dem Projektteam. Die Anmeldung ist ab sofort unter https://oekostadt.org/bildung/zukunftsstadt möglich.

Am 19. März 2025 um 19 Uhr findet im Welthaus am Heidelberger Hauptbahnhof (Willy-Brandt-Platz

5) eine kostenlose Informationsveranstaltung für Interessierte statt.

Quelle: Öko-Stadt Rhein-Neckar e.V.