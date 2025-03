Haßloch – Mit Power nach Haßloch

Haßloch/Metropolregion Rhein-Neckar – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L fährt am Samstag zum

Derby in die Pfalz und tritt gegen die TSG Haßloch an.

Das letzte Tor im Heimspiel gegen Krefeld hat Trainer Liviu Ianos besonders weh getan. „Das 30. Tor, das

hätte echt nicht sein müssen“, bedauert der Coach. Insgesamt aber habe die Mannschaft die Niederlage gegen den Tabellenersten gut verkraftet. „Ich bin zufrieden“, betont Ianos, „vor allem unsere Abwehr hat gute Arbeit geleistet“.

Jetzt müsse man mit Mut und einer positiven Einstellung nach vorne schauen. Der frühere Trainer habe überraschend hingeschmissen doch die einzelnen Spieler zeigten viel Charakterstärke und könnten mit der Situation gut umgehen. Liviu Ianos war bis zum Rücktritt von Thorsten Schmid Co-Trainer und übernimmt nun den Job als Trainer bis zum Saisonende. „Ich schaue positiv in die Zukunft“, betont Ianos, „es gibt vieles, worauf wir aufbauen können“. Ziel des ganzen Teams sei es, die Runde mit Anstand und erhobenen Hauptes zu beenden. „Außerdem wollen wir natürlich im oberen Tabellendrittel bleiben und das schaffen wir auch“, ist er sich sicher.

Entsprechend fährt die Mannschaft mit breitem Rücken in die Pfalz. Der Kader bleibt in etwa der gleiche wie gegen Krefeld. Da die zweite Herrenmannschaft der S3L gleichzeitig spielt, sind jedoch Simon Spilger und Bastian Seitz nicht dabei. Der Trainer hat sich auf das Auswärtsspiel mit mehreren Videoanalysen bereits gut vorbereitet und wundert sich etwas, dass die TSG Haßloch möglicherweise sogar gegen den Abstieg kämpfen muss. „Eigentlich sind die viel besser, als man nach dem Tabellenplatz meinen könnte“, sagt er. Haßloch habe vor allem eine solide 6:0 Abwehr und sei insgesamt gut aufgestellt.

„Wir dürfen diese Mannschaft in keinem Fall unterschätzen“, gibt er zu Bedenken. Dennoch ist er sich sicher, dass die Hirschberger in der Pfalz Punkte holen können. In der Hinrunde setzte sich die S3L im Oktober in eigener Halle souverän mit 34:27 gegen die Pfälzer durch. Mannschaft und Trainer hoffen, dass zum Derby viele Fans von der Bergstraße mit nach Haßloch kommen, um ihre Jungs anzufeuern.

Die TSG Haßloch steht in der dritten Handball-Liga Süd-West derzeit auf dem 14. Tabellenplatz (12:34) und die S3L auf dem fünften Platz (29:17). Anwurf im TSG-Sportzentrum in Haßloch ist am kommenden Samstag, dem 15.03.2025 um 19:30 Uhr.

Quelle: S3L Handball Spielbetriebs GmbH