Frankenthal – Workshop „Clever in Rente! Früher, aber wie?“ an der vhs Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 03. April vermittelt der Rentenberater Andreas Winkler an der Volkshochschule Frankenthal, worauf es hierbei ankommt. Immer mehr Menschen im Alter von 55 plus beschäftigen sich mit folgender Kernfrage: Wie kann ich nach dem Ende meines Beschäftigungsverhältnisses meinen Lebensunterhalt bis zur Rente finanzieren und wird diese im Anschluss ausreichen? Im Workshop werden von 17 bis 18:30 Uhr folgende Fragen behandelt: Was ist bei einem Aufhebungsvertrag zu prüfen? Welche Altersrente darf ich beantragen? Soll ich Arbeitslosengeld beanspruchen? Welche KV-Beiträge muss ich leisten? Was habe ich bei Betriebsrenten zu beachten? Wie kann ich Steuern optimieren?

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, Fax 06233 349205, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.

Quelle: vhs Frankenthal e. V.