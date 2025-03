Frankenthal – Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 6

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Donnerstag den 13.03.2025 gegen 09:01 Uhr wurde die Feuerwehr der Stadt Frankenthal zu einem schweren Verkehrsunfall auf die BAB 6 zwischen dem AK Frankenthal und der AS Grünstadt alarmiert, bei dem mehrere Fahrzeuge beteiligt seien. Vor Ort konnten durch die ersten Einsatzkräfte drei beteiligte PKWs und ein LKW angetroffen werden. Bis auf eine Person hatten alle Insassen / Fahrer die Unfallbeteiligten Fahrzeuge bereits verlassen. Diese war nicht eingeklemmt, wurde jedoch auf Grund von Rückenschmerzen in Absprache gemeinsamen mit dem Rettungsdienst achsengerecht und rückenschonend aus dem Fahrzeug geholt. Durch den Rettungsdienst, welcher mit 3 Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort war, wurden drei Personen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Durch die Feuerwehr Frankenthal wurden Sicherungsmaßnahmen an den Fahrzeugen getroffen. Die Absperrmaßnahmen wurden durch die Autobahnmeisterei übernommen, bis die Unfallfahrzeuge durch von der Polizei verständigte Abschleppunternehmen geborgen werden. Im Einsatz war die Feuerwehr Frankenthal mit sechs Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften. Die Einsatzstelle wurde an die Autobahnpolizei Ruchheim übergeben, welche die Ermittlungen zur Unfallursache und die Schadenshöhe aufgenommen hat.

Quelle: Feuerwehr Frankenthal