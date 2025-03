Frankenthal – Sportstättenkonzeption: Abschlussbericht

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Frankenthal hat sich auf den Weg gemacht ihre Sportstätten und

Bewegungsräume fit für die Zukunft zu machen. Dazu wurde gemeinsam mit dem Institut für

Sportstättenentwicklung (ISE) ein Sportstättenkonzept erarbeitet.

Beleuchtet wurden der Vereins-, Schul- und Individualsport der Bürger in Frankenthal. Dieser Bericht soll als

Grundlage für die Sanierung, den Ausbau und die Neukonzeptionierung der Frankenthaler

Sportinfrastruktur in den kommenden Jahren dienen und wird nun in den Gremien

vorgestellt.

Zitat OB Meyer: „Ich bin mir als Fußball- und Tennisspieler um die überragende

Bedeutung des Sports in den Vereinen gerade für Integration, Inklusion und den

Zusammenhalt in der Gesellschaft bewusst. Sport leistet einen wichtigen Beitrag für

Gesundheit, Mobilität und Teilhabe bis ins hohe Alter sowie von Werten und

Zusammenarbeit unserer Stadt. Als Vater von zwei Kindern weiß ich zudem, wie wichtig

frühkindliche, kulturelle und sportliche Förderung ist.

In den Zeiten von Polarisierung und gesellschaftlicher Fragmentierung überwindet

Sport Unterschiede, fördert Toleranz, Solidarität und Gemeinschaft.

Er bietet Orientierung und soziale Stabilität in unsicheren Zeiten und stärkt die Identifikation

mit der Gesellschaft. Zudem hilft Sport, Stress abzubauen, die Lebensqualität zu verbessern

und gesundheitliche Risiken zu verringern, insbesondere bei älteren Menschen.

Wir haben eine vielfältige Vereinslandschaft, die gerade in den Ortsteilen kulturelle und

sportliche Zentren bilden. Nachhaltige Investitionen in bestehende Infrastruktur oder

Sportstätten sollen die Attraktivität der Stadt daher weiter erhöhen. Um das

gesellschaftliche Leben in Frankenthal attraktiv zu halten, ist die Förderung der Vereine

für mich eine Herzensangelegenheit.

Wir haben das Sportstättenkonzept in Frankenthal auf den Weg gebracht und werden

nun konkrete Maßnahmen und Ziele beschreiben, um die Leistungsfähigkeit unserer

Sportvereine sicherzustellen und die Jugend- und Nachwuchsgewinnung zu sichern.“

Die Stadtverwaltung wird nun durch den Sportausschuss am 12. März und den Stadtrat am

26. März beauftragt, die Handlungsempfehlungen des Sportstättenkonzepts auf Relevanz

und Umsetzbarkeit zu prüfen. Basierend auf dieser Prüfung sollen anschließend Zeitpläne

erstellt werden, die die kurz-, mittel- und langfristeigen Ziele entsprechend einordnen.

Die Planungen erfolgen im Rahmen der aktuellen Haushaltssituation, die von einer

angespannten finanziellen Lage geprägt ist. Ziel ist es, die kurz-, mittel- und langfristen Ziele

effizient zu bearbeiten und dabei die finanziellen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.

Handlungsempfehlungen

Der Bericht umfasst zahlreiche Handlungsempfehlungen zur weiteren Entwicklung und

Optimierung der Sportinfrastruktur der Stadt Frankenthal (Pfalz).

1. Schaffung eines weiteren Kunstrasenplatzes in der Stadt Frankenthal an einem

zentralen Standort

2. Einschränkungen und Mängel an Sportstätten prüfen und beheben

3. Bedarfsorientierte Entwicklung der Sporthallenkapazitäten

4. Weiterentwicklung der Schwimmbadkapazitäten für den Schul- und Vereins

5. Ein Netz dezentraler, öffentlicher Bewegungsräume in Frankenthal

6. Optimierung der Belegungsplanung im Bestand

7. Angebote der Sportvereine bedarfsorientiert weiterentwickeln

8. Unterstützung der Sportvereine im Bereich des Ehrenamts

Hintergrund Sportstättenkonzeption

Die Stadt Frankenthal (Pfalz) hat vor dem Hintergrund der Neuaufstellung des

Flächennutzungsplans und der Stadtenwicklungskonzeption 2035 eine

Sportstättenkonzeption in Auftrag gegeben. Ein zusätzlicher Ausgangspunkt für das

Sportstättenkonzept war die Sportplatzsituation im Hinblick auf den Belegungsengpass und

die Sanierungsbedürftigkeit einiger Plätze. Die hohe Auslastung der Hallenkapazitäten,

die im Winter zunehmend an ihre Grenzen stößt, diente ebenfalls als Anstoß für die

Konzeption.

Hierzu hat die Verwaltung das Institut für Sportstättenentwicklung (ISE) mit der Erstellung

einer objektiven bedarfsorientierten Sportstättenentwicklungsstudie beauftragt.

Ziel der Sportstättenkonzeption ist es, dass Sport und Bewegungsverhalten der

Frankenthaler zu analysieren, die Struktur und Ausrichtung der örtlichen Sportvereine zu

erfassen und die Belange des Schulsports sowie die Angebote weiterer Akteure in den

Bereichen Sport und Bewegung zu berücksichtigen.

Zeitlicher Ablauf

Feb 23 | Beauftragung der Sportstättenkonzeption an ISE

Mai 23 | Vorstellung des Ablaufs und der Arbeitspakete

Mai – Okt 2023 | Vorarbeit für Arbeitspakete 1 bis 3

Nov 23 | Start der Nutzerbefragungen (Schule-/ Vereins-/ Bevölkerungsbefragung)

Nov 23 – Feb 24 | Befragungsdauer

Juni 2024 | Nutzergespräche

Sommer 2024 | Auslastungsanalyse

Herbst 2024 | Gesamtauswertung aller Daten

jetzt 2025 | Vorstellung der Ergebnisse in den Ausschüssen

Folgende Arbeitspakete wurden beauftragt und unter Beteiligung von den Vereinen,

den Bürgern und der Verwaltung bearbeitet:

Im ersten Arbeitspaket ist eine Ist-Standanalyse des Sportstättenangebots in Frankenthal

(Pfalz) erstellt worden.

Im zweiten Arbeitspaket hatte das Institut auf Basis der vorhandenen Belegungszeiten eine

Auslastungsanalyse der Sportstätten erstellt.

Im dritten Arbeitspaket hatte das Institut mittels verschiedener Verfahren der empirischen

Sozialforschung eine Bedarfs- und Entwicklungsanalyse durchgeführt.

Das vierte und letzte Arbeitspaket umfasste die Dokumentation, Analyse und

Zusammenfassung der Ergebnisse aus den vorangegangenen Arbeitspaketen.