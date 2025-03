Frankenthal – Sperrungen in der Berliner Straße und am Bahnübergang Flomersheim

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. In den nächsten Wochen kommt es zu Sperrungen in der Berliner Straße und am Bahnübergang in Flomersheim. Aufgrund des Neubaus eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße, zwischen der Hausnummer 38 und 50, ist eine Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung not-wendig. Die Maßnahme beginnt voraussichtlich am Montag, 17. März und endet am 31. Dezember. Für den genannten Zeitraum fallen mehrere Parkplätze weg, die Fußgänger werden umgeleitet. Dringende Gleisbauarbeiten im Auftrag der Deutschen Bahn sind der Grund für eine Vollsperrung in der Flomersheimer Jahnstraße von Samstag, 29. März, 21 Uhr bis Sonntag, 13. April, 12 Uhr. In dieser Zeit wird der Teil der Jahnstraße, zwischen der Freinsheimer Straße und dem Bahnübergang sowie zwischen der Haardtstraße und Bahnübergang, zur Sackgasse. Eine Umleitung erfolgt über die Freinsheimer Straße/Eppsteiner Straße und über die Odenwaldstraße. Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert. Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist. Mehr zu diesen und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal